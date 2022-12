111 sehenswerte Orte im Landkreis Gotha

Gotha. Ulf und Juliane Annel stellen ihr neues Gotha-Buch mit einer Lesung in der Region vor.

Ein neues Buch über die Region erscheint in diesen Tagen: In „111 Orte in und um Gotha, die man gesehen haben muss“ erkunden Kabarettist und Autor Ulf Annel und Tochter Juliane die ehemalige Residenzstadt. Das Buch wird am Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr im Bürgersaal des Historischen Rathauses in Gotha vorgestellt.

Ulf Annel hat sich der „immer heller leuchtenden Perle auf der Thüringer Städtekette“ angenommen und auf die Spuren der Illuminaten und Schlaraffen, aber auch berühmter Astronomen, Karthografen, Komponisten und Märchenerzähler sowie der Erfinder der deutschen Versicherung und Science-fiction-Literatur begeben, so die Organisatoren. Dabei stellte er fest, dass Gotha zwischen Vergangenheit und Moderne steckt.

Ulf Annel stellt Fragen wie: Wo rattert die älteste Bühnenmaschinerie Deutschlands? Wozu braucht ein Lustschloss ein Bahnstellwerk? Und wo steigt die Weisheit aufs Seil? Die Fotos für das Buch steuerte Juliane Annel bei, die einen besonderen Blick auf die besuchten Orte ermöglichen.

Drei der Texte sind vom Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) verfasst. Der Eintritt ist frei. Um eine Voranmeldung zur Lesung wird gebeten.