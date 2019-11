Die Nordhäuser Hochschule lädt gemeinsam mit dem Südharz-Klinikum, Stadtbibliothek, Tabakspeicher und der Seniorenwerk-Akademie Ellrich am Freitag ab 18 Uhr zum achten Mal zur Langen Nacht der Wissenschaften. In 40 Vorträgen und Veranstaltungen wird es einen Einblick in verschiedene Forschungsbereiche und deren Anwendbarkeit in der Praxis geben.

Hochschule Nordhausen 18 bis 18.45 Uhr: Fliegen am Limit und dahinter. Die mittlerweile 4. Indoor-Flugshow mit Flugrobotern (Audimax). 18 bis 18.30 Uhr, 19 bis 19.30 Uhr, 20.30 bis 21 Uhr: Glück und Glas – so schnell bricht das! Was hält Glas eigentlich aus? Probieren Sie mal selbst (Versuchsfläche im August-Kramer-Institut/AKI). 18 bis 24 Uhr: Aktuelle Forschungsprojekte am Institut für regenerative Energietechnik (AKI). 18 bis 22.30 Uhr: Produkttests im Sensoriklabor – Testen Sie ihre Sinne (Sensoriklabor, Haus 8). 18.30 bis 19.15 Uhr: Experimentalvortrag – Chemie – Mehr als ein Unterrichtsfach (Haus 12, Raum 8). 19 bis 19.45 Uhr: Komplexe Systeme und Turbulenz – warum wir den Lauf der Gestirne so gut voraussagen können, den Lauf des Wassers aber nicht (AKI, Forum 1). 19 bis 19.45 Uhr: Ich sehe was, was du nicht siehst! Zu den Tücken der menschlichen Wahrnehmung (Haus 25, Hörsaal 3). 19 bis 19.15 Uhr, 21 bis 21.15 Uhr, 23 bis 23.15 Uhr: „Long term challenges of wind energy“ (AKI, Forum 2). 19 bis 19.45 Uhr, 22.30 bis 23.15 Uhr: Elektromobilität – Batterie, Brennstoffzelle oder doch Verlängerungskabel? (Haus 34, Hörsaal 4). 19 bis 19.30 Uhr, 21 bis 21.30 Uhr: Balu und Du – Projektvorstellung und Ausstellungseröffnung (Haus 32, ISRV) 19.30 bis 20 Uhr, 22.30 bis 23 Uhr: WLAN-Netzwerke aus dem Karton – was nicht auf der Verpackung steht (Haus 20, Raum 18). 19.30 bis 20.15 Uhr, 21.30 bis 22.15 Uhr: Thüringen ohne Einwanderung – ein Bundesland ohne Zukunft? (Haus 34, Raum 31). 19.30 bis 20.30 Uhr: Präsentation des Staatlichen Studienkollegs (Haus 12, Raum 12). 20 bis 20.45 Uhr: Das Multimedia-Guide-System – ein praxisorientiertes Projekt von Studenten (AKI, Forum 1). 20 bis 20.45 Uhr, 22 bis 22.45 Uhr: Zahlen lügen nicht – man muss nur (gut) zuhören (Haus 25, Hörsaal 3). 20 bis 20.30 Uhr, 22 bis 22.30 Uhr: „Strategic investment to India’s renewable energy revolution“ (AKI, Forum 2). 20 bis 20.30 Uhr, 21.30 bis 22 Uhr: Von Menschen und Robotern (Haus 34, Hörsaal 4). 20.30 bis 21.15 Uhr: Der Klimawandel und seine Skeptiker (Audimax) 20.30 bis 22 Uhr: Saman – indonesischer Synchrontanz zum Schauen und Mitmachen (Haus 12, Raum 3/4). 20.30 bis 21 Uhr, 23.30 bis 24 Uhr: Solarplatten – lohnt sich das überhaupt? (Haus 34, Raum 31). 21 bis 21.45 Uhr: Revolution und Demokratie – der Einzug der Moderne in die Provinz 1918 - 1933 (AKI, Forum 1) 21 bis 21.45 Uhr: „Nachhaltig morden“ – Rendezvous mit Floras giftigen Kindern (Haus 25, Hörsaal 3). 21 bis 21.30 Uhr, 21.30 bis 22 Uhr: Die Pole-Position im Service (Haus 20, Raum 19) 21.30 bis 22 Uhr: Das studentische Experiment Bexus-Imufusion. Nordhäuser Elektronik an einem Stratosphärenballon (Haus 20, Raum 18). 21.30 bis 22.30 Uhr, 22.30 bis 23.30 Uhr: „Idiomatic expressions in business english“ (Haus 25, Raum 10). 22 bis 22.45 Uhr: Mietendeckel, Mietpreisbremse, Mietspiegel – wem nützt es? (Audimax). 22 bis 22.30 Uhr: Zero-Emission-Engine – ein Nordhäuser Beitrag zur emissionsfreien Mobilität mit Wasserstoff (AKI, Forum 1). 22.30 bis 23.15 Uhr: Gelingt eine weitgehend erneuerbare Stromerzeugung oder müssen wir uns auf regelmäßige Blackouts einstellen? eine (alternativlose) Antwort (Haus 34, Raum 31). 23 bis 23.45 Uhr: Mehr Unternehmertum für die strukturelle Entwicklung in Nordthüringen (Audimax). 23 bis 23.45 Uhr: Heimat? Freilich – aber nicht mit Faschisten! (Haus 25, Hörsaal 3). Südharz-Klinikum Nordhausen 19 und 20 Uhr: Vorstellung aktueller Forschungen – innovative Bildgebung im MRT und Ultraschall (Treffpunkt am Haupteingang). 19 und 20 Uhr: Nutzung der Physik für optimale Behandlungserfolge am Beispiel PET-CT (Haupteingang). 19 und 20 Uhr: Der Weg des Blutes – vom Spender zum Patienten (Haupteingang). 19.30 und 20.30 Uhr: Modernste Strahlentherapie mit dem True-Beam-Linearbeschleuniger (Haupteingang). 19.30 und 20.30 Uhr: Das neue Zentrum für Geriatrie stellt sich vor – Das geriatrische Assessment, der TÜV des alten Menschen (Haupteingang). Seniorenwerk-Akademie Ellrich 18 bis 18.30 Uhr: Sterben nach Plan? Hilft das wirklich? Eine Standortbestimmung. 19 bis 19.30 Uhr: Märchen in psychologischer Hinsicht – Brauchen wir heute noch Märchen? Eindeutig Ja! 20 bis 20.30 Uhr: „Was kommt denn da hoch?“ Sexualität im Alter – sexuell gestört oder verstörend. Tabakspeicher Nordhausen 20 bis 20.45 Uhr: Historische Mühlen in Nordhausen (Vortrag von Hans-Jürgen Grönke). Stadtbibliothek Nordhausen 18 bis 18.45 Uhr, 19 bis 19.45 Uhr: Bibliothek auf neuen Wegen – Robotik, Gaming, Online.