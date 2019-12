Bereits zum dritten Mal können sich Leserinnen und Leser an einer großen Leserumfrage zur Qualität ihrer Zeitung beteiligen. Wie schon in den Jahren 2017 und 2018 wollen wir wissen, wie die verschiedenen journalistischen Inhalte ankommen und wie die Verlagsangebote für Abonnenten genutzt werden. Die Teilnahme ist bis Montag, 16. Dezember möglich. Den Fragebogen zum Ausfüllen gibt es an diesem Sonnabend in der gedruckten Ausgabe. Im Internet ist die Umfrage ab sofort erreichbar.