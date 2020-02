Bilder illustrieren Storm-Texte in Heiligenstädter Museum

Was kann einen Künstler mehr erfreuen als die Zusicherung von Besuchern am Tag seiner Ausstellungseröffnung: „Wir kommen wieder. Diese Bilder wollen wir uns noch einmal anschauen.“ Seit Sonntag und noch bis 26. April zeigt das Literaturmuseum „Theodor Storm“ unter dem Titel „Wie fließend Silber funkelte das Meer“ 30 Aquarelle des in Potsdam lebenden Malers Hans-Jürgen Gaudeck zu Werken Theodor Storms. Sie gehören zum Bildband, der den gleichen Titel trägt wie die Ausstellung und der 40 Bilder des Künstlers zu Storm-Texten enthält.

Der Vortragsraum des Museums ist Bildern zu Stormscher Prosa gewidmet, der Sonderausstellungsraum Bildern zu seiner Lyrik. „Lassen Sie sich inspirieren und zum Träumen anregen“, lud Museumsleiter Gideon Haut die Anwesenden ein. Er verwies auf die Kooperation des Museums mit dem Storm-Haus in Husum, wo die Exposition noch zu sehen sein wird. Haut nannte die Eröffnung des Heiligenstädter Museums 1988 mit dem Anliegen, ein Ort der Erinnerung an den Dichter Theodor Storm und ein künstlerischer Ort zu sein. Dies bestätige auch das 2018 formulierte Leitbild, das das Erinnern an Storm und sein Werk und zugleich eine Stätte der Kunst zum Inhalt hat.

Die mit viel Beifall bedachte musikalische Umrahmung hatten Mitglieder der musikalischen Vereinigung „Die Karina-Band“ – vorher bekannt als „Schlussakkord“ – übernommen: Katrin Dörnbach sowie Tabea Gries und Alexandra Dörnbach.

Gaudeck, Mitglied der Künstlergruppe Mediterraneum, der auf Ausstellungen im In- und Ausland zurückblickt, beschränkt sein künstlerisches Schaffen nicht allein auf seine Arbeit mit Pinsel und Farben im Atelier. Er hat die Nordseelandschaft selbst kennengelernt und das, was er beim Lesen der Stormschen Werke und bei den Erkundungen in dessen Heimat empfunden hat, mit den Mitteln der Aquarell-Malerei umgesetzt. Die sprachliche Eleganz, die Feinheit der Sprache Storms spiegele sich in den Bildern wider, hob der Museumsleiter hervor.

Mit dem Hinweis „Das Buch ist zu haben“, hatte sich Monika Potrykus, Vorsitzende des Stormvereins, während ihrer Begrüßung an die Stormfreunde gewandt. Diese Gelegenheit wurde gern genutzt; viele Besucher erwarben den Bildband, der den gleichen Titel wie die Ausstellung trägt, und ließen ihn signieren. Dank der Vermittlung des Heiligenstädter Bildhauers Werner Löwe übernahm Paul Wand aus Breitenworbis den Einführungsvortrag. Dabei gelang ihm überzeugend die Verbindung eigener Worte mit Rezitationen von Gedichten Storms. Sprachliche Brücken schlug er zwischen den Werken des Poeten und denen des Malers, beginnend mit „Die Stadt“, Theodor Storms lyrischer Beschreibung seiner Geburtsstadt Husum, seiner „Grauen Stadt am Meer“, von Paul Wand charakterisiert als „eine bedrückende Liebeserklärung“. Sowohl Storm als auch Gaudeck bezeichnete Wand als Autodidakten. Da sei „der studierte Jurist“, der sich der Literatur zuwandte, und da sei der Maler, der keine Kunstakademie besucht, sondern nach seiner Berufsausbildung zum Industriekaufmann Betriebswirtschaft studiert habe. Sicher mag jeder Betrachter seiner Stormschen Landschaftsbilder andere Gedanken haben, andere Empfindungen. Wand formulierte es so: „Hier tobt nur der Frieden.“