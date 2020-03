Weimar. Bilder in Mischtechnik und Figuren aus Holz von Günther Herfurth zeigt die Weimarer Galerie „Unartig“ in ihrer neuen Schau.

Bilder und Holzfiguren bei „Unartig“

Malerei und Figur ist der Untertitel der Ausstellung „Melange“, die am Freitag, 6. März, um 19 Uhr in der Galerie „Unartig“ in Weimars Windischenstraße eröffnet wird. Gezeigt werden bis zum 11. April Bilder in Mischtechnik und Figuren aus Holz von Günther Herfurth (Jahrgang 1948).

Nach dem Architekturstudium in Weimar und einem Fernstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig war Günther Herfurth bis 1991 überwiegend als freiberuflicher Musiker tätig. Danach lehrte er an der Bauhaus-Uni im Bereich Darstellungsmethodik. Die mehrschichtigen Lasuren der in der Galerie „Unartig“ gezeigten Bilder sind mit Fettkreide grafisch überzeichnet. Daraus entstehen kubistisch anmutende Umsetzungen von Motiven zu verschiedenen Themen. Die Figuren bestehen aus robust gehacktem Holz, welche zu unterschiedlichen Charakteren ausgearbeitet und teilweise bemalt wurden.