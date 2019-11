Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Kunst der chinesischen Tuschemalerei

Die Galerie an der Karl-Liebknecht-Straße 12 ist am Wochenende nach einer kurzen Umbauphase neu eröffnet worden. Als erster Künstler stellt der chinesische Maler Junli Du hier seine Werke aus. Er zeigt Tuschemalerei, Kalligraphie und Zeichnungen. – Junli Du wurde 1977 in Shandong (China) geboren. Schon in jungen Jahren wurde er in seiner Familie von Kalligraphie und Malerei beeinflusst. Er studierte in Liaocheng, Shanghai und zuletzt freie Kunst an der Bauhaus Universität Weimar.