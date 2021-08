Drei Künstler und zwei Ausstellungen in Tannroda

Tannroda. Deutsche und syrische Malerei in der Coudray-Kirche St. Michael

Die IG Kultur Ort Tannroda hat am Wochenende in der Kirche St. Michael zwei Ausstellungen eröffnet. Unter dem Titel „Malerei x 2“ zeigen Lisa und Erwin Hofstetter (Bad Berka) eine Auswahl ihrer Werke. Im Kirchenschiff kann der Besucher Titel unter „Fata Morgana 2“ große Werke in Mischtechnik auf Leinwand von dem in Weimar lebenden syrischen Künstler Khaled Arfeh bewundern. Erwin Hofstetter und Khaled Arfeh trafen sich zur Ausstellungseröffnung zum ersten Mal und begrüßten einander herzlich. „Fata Morgana 2“ ist bis zum 15. September, „Malerei x 2“ bis 31. Oktober zu sehen.