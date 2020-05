Besucher auf dem Rundweg im Museumsgelände am Eichenberg des Thüringer Freilichtmuseums Hohenfelden.

Hohenfelden. Das Gelände am Eichenberg erwartet samstags, sonntags und an Feiertagen Besucher zum ermäßigten Preis.

Freilichtmuseum Hohenfelden wieder geöffnet

Sonne und Regen empfingen die großen und kleinen Besucher bei der Wiedereröffnung des Thüringer Freilichtmuseums Hohenfelden am Eichenberg. Die Kassierin zeigte sich vor diesem Hintergrund am Freitag angenehm überrascht von der Anzahl der Besucher.

Gleichzeitig öffnete auch Sabrina Frommann ihren gepachteten Limonadenpavillon wieder, allerdings zunächst nur samstags, sonntags und an Feiertagen. Im Güglebener Hof ist seit dem 1. Mai und über das Jahr hinaus die Foto-Ausstellung „Landschaften und Natur im mittleren Ilmtal“ mit Bildern von den einheimischen Naturfotografen Hartmut Steckert und Isabell Daniel zu sehen.



Das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden darf unter entsprechenden Hygienevorkehrungen seit dem 1. Mai wieder seine Türen öffnen. Allerdings sind zunächst nur die Museumsgebäude „Am Eichenberg“ zu besichtigen. Das Museumsgelände „Alter Pfarrhof“ und die anderen Gebäude im Dorf bleiben noch geschlossen, da dort die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden können, teilte das Landratsamt mit.

Der Limonadenpavillon von Sabrina Frommann hat übers Wochenende ebenfalls geöffnet. Foto: Bernd Rödger

Zum Betreten des Museumsgeländes am Eichenberg ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Die Besucher sind nach einer Mitteilung aus dem Landratsamt außerdem angehalten, sich an den ausgezeichneten Rundweg zu halten. Wegen der Corona-Pandemie bleiben auch alle Sonntagsaktionen noch mindestens bis Ende Mai abgesagt. Ebenso können vorübergehend keine Führungen oder die beliebten Kinder-Erlebnisführungen angeboten werden.

Zunächst öffnet das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden seine Türen im Außengelände am Eichenberg nur samstags, sonntags sowie an Feiertagen wie gewohnt von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils um 17 Uhr. An Wochentagen bleibt auch das Außengelände vorerst noch geschlossen.

Kinder in der am 1. Mai eröffneten Fotoausstellung von Hartmut Steckert und Isabell Daniel. Foto: Bernd Rödger

Aufgrund der Einschränkungen hat man sich zu einer Reduzierung der Kartenpreise entschlossen. Die Besucher zahlen nur den ermäßigten Eintritt von 4,50 Euro pro Erwachsener und 1,00 Euro pro Kind.