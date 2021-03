Museumsleiterin Susanne Hinsching sitzt mit zwei Bildern der aktuellen Sonderausstellung „Zeitsprung“ im Schaufenster der Flohburg in Nordhausen. Da das Museum weiterhin coronabedingt geschlossen ist, zeigt dieses jetzt die Fotos ebenda.

Einen Zeitsprung, so wie der Titel der derzeitigen Sonderausstellung in der Flohburg lautet, wünscht sich derzeit auch Nordhausens Museumsleiterin Susanne Hinsching. Denn noch immer können die Besucher wegen Corona die kulturellen Schätze der Einrichtung nicht in Augenschein nehmen.