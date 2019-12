Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Ausstellungen mit Kinderkunst

Mit zwei Ausstellungen ist dieser Tage der Kinderkunst-Verein in und um Erfurt präsent. Der Verein zeigt in der Bibliothek am Domplatz in der ersten Etage die Ausstellung „Quo vadis, Europa?“. Sie versammelt Kinderzeichnungen zum Thema Europa. Viele entstanden in den 1980er und 1990er Jahren und künden von Euphorie und großen Hoffnungen in Sachen Europa. Fröhliche Feste, freies Reisen und offene Grenzen sind Themen der Bilder. Andere Bilder junger Maler zwischen 8 und 18 Jahren tragen Titel wie „Gebt der Natur eine Chance“, „Gegen Ausländerhass“ oder „Schlaraffenland Europa?“ Die Ausstellung ist bis 3. Mai 2020 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zu besichtigen.

Kinderkunst aus dem Birgit-Dettke-Archiv Foto: Birgit-Dettke-Archiv

Der Verein hat mehr als 12000 Kinderzeichnungen aus 100 Jahren in seinem Bestand. Den Grundstock für dieses einmalige Kinderkunstarchiv legte die Kunstlehrerin Birgit Dettke. Am 26. April 2002 kamen sie und weitere 15 Menschen im Gutenberg-Gymnasium während des Mordlaufs eines ehemaligen Schülers ums Leben. Das von ihr gegründete Archiv wurde weitergeführt und dank zahlreicher Bilderspenden erweitert. Immer wieder gestalten die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Kinderkunst-Vereins mit dem Bilderschatz des Archivs thematische Ausstellungen.

Im Dorfgemeinschaftshaus Riechheim ist noch bis 5. Januar an den Wochenenden samstags und sonntags 14 bis 17 Uhr die phantasievolle Ausstellung „Winterfreuden“ zu sehen. Sie wurde gemeinsam mit dem Riechheimer Kultur- und Freizeitverein organisiert. Das Haus befindet sich in der Hauptsstraße 20 in Elleben.

Mehr zum Verein unter kinderkunst-ev.de