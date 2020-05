Rainer Pense (l.) und Christoph Hodgson (r.) vom Bach Advent in Arnstadt haben im März an Pfarrer Thomas Kratzer einen Scheck in Höhe von 12.031,02 Euro übergeben, gestiftet aus der Gage von Ian Anderson.

Arnstadt. Wie die Neugestaltung des Arnstädter Kreuzhofs aussehen soll, erfährt die Öffentlichkeit am heutigen Mittwoch. Die britische Band Jethro Tull hat sich an der Finanzierung beteiligt

Band Jethro Tull hilft bei Neugestaltung von Kreuzhof in Arnstadt

Die Pläne für die Neugestaltung des Kreuzhofs im ehemaligen Franziskanerkloster in Arnstadt werden am Mittwoch vorgestellt. Nach dem Entwurf des Studenten Oliver Fiebig soll der Ort für das zukünftige Leben und Arbeiten im „Neuen Zentrum Oberkirche“ Quelle der Ruhe, der Muße und Inspiration sein. An der Finanzierung beteiligt sich unter anderem auch der britische Musiker und Kopf der Band Jethro Tull, Ian Anderson. Er schießt rund zu, das er im vergangenen Winter in der Bachkirche in Arnstadt gegeben hat. Zu den bekanntesten Stücken der Band gehört Johann Sebastian Bachs „Bourrée“.

