Renau-Mosaik hält wieder für mindestens 100 Jahre

Nach vierjähriger Planungs- und Restaurierungszeit kehrt das Großmosaik „Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik“ (1980-1984) des spanischen Künstlers Josep Renau (1907-1982) wieder an den Moskauer Platz in Erfurt zurück. Das Wandbild konnte 2012 noch vor dem Abriss des Kultur- und Freizeitzentrums am Moskauer Platz vor der Zerstörung bewahrt werden.

Zwei Gäste beobachteten am Dienstag in Erfurt die feierliche Übergabe des restaurierten Großmosaiks „Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik“ vom spanischen Künstlers Josep Renau (1907-1982) mit besonderer Aufmerksamkeit. Nils Fischer war aus Halle vom dortigen Kulturamt an den Moskauer Platz gekommen. In der Saale-Stadt gibt es zwei Großbilder des Spaniers, von denen eines ebenfalls dringend der Restaurierung bedarf. Er wolle sehen, wie Erfurt es gemacht hat, und hoffe auf konkrete Anregungen, sagte der junge Mann.