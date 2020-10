Seit Mai zeigt das Untere Schloss in Greiz die Sonderausstellung „Die Rose – Königin der Liebe“. Nun wurde sie um eine kleine Kabinettschau mit Rosenporzellan erweitert.

Die Greizer Rosenschau lief bereits, da lernten sich Museumsdirektor Rainer Koch und die aus Jena stammende und in Halle lebende Porzellinerin Antje Dietrich über einen Freund kennen. Man kam ins Gespräch, und es entstand die Idee zur ergänzenden Ausstellungen „Porzellan und Rose: Die zarte Verführung zur Harmonie“.

Dietrichs Porzellan ist schlicht und doch verspielt. Ihre zarten Rosendekore für Teekannen beispielsweise setzen sich aus gemalten Stilchen und Blättchen sowie kleinen modellierten Rosenblüten zusammen. Bei ihren Rosenvasen treibt die Künstlerin diese Dekoridee noch weiter, zieht die Blumenstilchen vom Boden bis zum Vasenrand, um sie dort mit einer roten Blüte zu krönen.

Studium in Berlin und Halle fällt in die Wendezeit

Gezeichnet hat die Antje Dietrich schon in der Kindheit gern. Doch erst die Berufsausbildung mit Abitur bringt sie auf die Idee, sich dem Porzellan zuzuwenden: Da sie weder Lust auf Chemiefacharbeiter noch Hoch- oder Tiefbau hat, bewirbt sie sich im Kahlaer Porzellanwerk für Berufsausbildung als Keramtechniker mit Abitur. Sie wird angenommen und nach Colditz zur Ausbildung delegiert.

Rosenvasen Foto: Dietrich

Das anschließende Studium in Berlin und Halle fällt in die Wendezeit. „Die Porzellanindustrie gehörte zu den ersten, die zusammenbrachen“, erinnert sich Antje Dietrich. 1993 setzt sie deshalb ein zweites Studium obendrauf und arbeitet anschließend in Bereich Grafikdesign. Doch das Material Porzellan lässt sie nicht los. Und so entschließt sie sich 1997, sich mit einer kleinen Werkstatt in Halle selbstständig zu machen.

Eines ihrer Markenzeichen ist die Teilglasur

Eines ihrer Markenzeichen ist die Teilglasur – Kannen, Tassen oder Becher, die sie Kleinstserien oder als Unikate herstellt. „Die matte Oberfläche wird nach dem Brand poliert, um eine samtweiche, specksteinartige Oberfläche zu erhalten“, beschreibt Museumsleiter Koch die Haptik.

Zudem legt Antje Dietrich Wert auf einfache Formen wie zylindrische Vasen und Dosen oder Kugelkannen. „Formen, die den Augen Ruhe geben“, wie sie sagt. Ihre oft originelle Note erhalten die Geschirre durch das Spiel mit Farbe.

Am Freitag, 23. Oktober, 18 Uhr ist Antje Dietrich im Festsaal des Unteren Schlosses bei einem Künstlergespräch zu erleben. Ihre Porzellanstücke wie auch die große Rosenausstellung sind bis 8. November zu sehen.