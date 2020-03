Bilder auf Backblech und Werbetafel

Lars Wild malt auf Backbleche, Sperrholzplatten, Werbetafeln und Holzbretter. Für den Gothaer Künstler sind die ungewöhnlichen Untergründe mit ihren Spuren des Alltags Inspirationsquelle. Kleine Schrammen, Dellen, Holzmaserungen geben den ersten Anstoß für ein Bild. Oft sind es Gesichter, zu denen ihn die Strukturen anregen. Aber auch dunkle Landschaften, schwarz-weiße Wolkenbilder und skurrile, traumhafte Szenen gehören zu seinen Motiven.

Der Kunstverein Gera widmet Lars Wild ab heute eine Ausstellung. Der Titel ist dabei ebenso rätselhaft wie manch Bild des 1981 geborenen Malers. „Toxoplasma gondii“ hat er seine Schau überschrieben. Dabei handelt es sich um einen speziellen Parasiten, der vor allem Katzen befällt, aber auch der Mensch kann sich als Zwischenwirt infizieren. Die Figuren des begnadeten Renaissance-Malers Botticelli sollen in ihrer zerbrechlichen, melancholischen Schönheit Toxoplasmose-Patienten ähneln, heißt es.

Sind Botticellis Frauen allerdings nymphenhafte Wesen mit recht heller Haut, malt Lars Wild eher schrullige Typen. Das Gesicht eines feinlächelnden Dicken steht neben dem süffisanten, wissenden Grinsen eines Schelms. Für einige Werke hat sich der Künstler selbst ins Bild gesetzt. Allerdings schafft er keine Ebenbilder seiner selbst. Es sind Personen, die spezielle Empfindungen ausdrücken, die auch den Künstler charakterisieren, wie eben der wissend Grinsende.

„Öl auf Bierwerbung“ lautet der Titel der Arbeit des Gothaer Künstlers Lars Wild. Foto: Repro: Ulrike Merkel

Aber nicht nur Wilds Figuren ziehen in Bann. Genauso stark sind die traumhaften Szenen, die er ebenfalls aus seinem Unterbewusstsein heraus entwickelt. Mitunter haben die Bilder, die am Ende in der Galerie hängen, nicht mehr viel gemein mit dem ersten Gedanken.

Sein Ölgemälde „Final Fight 3“ etwa sollte ursprünglich eine Art Waldbild werden. Jetzt deuten nur noch ein paar Baumstämme einen Wald am oberen Rand an, daneben zwei menschenähnliche Kreaturen. Im Zentrum steht auf einem Stuhl ein Mädchen, das in ein seltsames Horn bläst. „Lars Wilds Werke weisen viele Brüche auf“, sagt Kunsthistoriker Patrick Golenia, der zur heutigen Eröffnung die Laudatio halten wird. „Immer, wenn man glaubt, man hat den Dreh raus, entdeckt man etwas Neues und sofort stimmt die Theorie nicht mehr.“ Und genau das macht die Faszination aus.

Mit dem Zeichnen begann Lars Wild bereits im Kindergartenalter. Er zeichnete, um die Welt zu verstehen, skizzierte etwa „Skispringer, um die Bewegung und Physik im Standbild nachzuempfinden“. Das tue er im Grunde heute noch, sagt der Künstler. Lars Wild stellt auf Einladung Thomas Benders aus. Der Kunstvereinsvorsitzende entdeckte dessen Bilder auf einer Hinterhof-Ausstellung und war sofort angetan. Eine Begeisterung, die wohl auch jeden Besucher ergreifen wird.

Die Ausstellung wird heute um 19.30 Uhr im Kunstverein Gera eröffnet.