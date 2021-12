Bad Liebensteiner Bürgermeister kritisiert Bürokratie bei der Schlösser-Sanierung

Bad Liebenstein/Rudolstadt. Bad Liebensteins Bürgermeister sorgt sich in einem Brief an Minister Hoff um Schloss Altenstein. Außerdem nimmt er die Baukommission aufs Korn.

Spürbar verärgert ist der Bad Liebensteiner Bürgermeister Michael Brodführer (CDU), weil die Sanierung von Schloss Altenstein aus dem Sonderinvestitionsprogramm I (SIP I) von Bund und Land – Gesamtvolumen: 200 Millionen Euro – erst einmal auf die lange Bank geschoben wurde. In einem offenen Brief an Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) ersucht Brodführer den Staatskanzleiminister nun, dringlich Abhilfe zu schaffen und die Schlössersanierung zur Chefsache zu machen.

Nach der langen politischen Verzögerung im „Schlösserstreit“ hat die landeseigene Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Rudolstadt, zügig gearbeitet und diesen Sommer einen Masterplan mit 13 vorrangigen Projekten vorgelegt. Elf hat eine inzwischen installierte Baukommission genehmigt; nur die 13 Millionen Euro zur Endsanierung des Altensteins sowie 10,4 Millionen Euro für die Bertholdsburg, Schleusingen, hat sie blockiert. Die Gründe blieben unbekannt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kommission personell aufgedehnt

Ergo nimmt Brodführer die Baukommission aufs Korn. Dagegen, dass der Bund sich mithilfe des Gremiums eine Mitsprache sichert, hat der promovierte Jurist keinerlei Einwände. Umso schärfer kritisiert er indes, dass die Kommission personell aufgedehnt wurde – unter anderem um Landesvertreter aus dem Finanz- und dem Infrastrukturministerium, den Ämtern für Denkmalpflege sowie für Bau und Verkehr. Dadurch werde die Schlösserstiftung als Bauherrin „ans Gängelband genommen“. Brodführer mahnt: „Die Stiftungsautonomie läuft Gefahr, ausgehöhlt zu werden.“

Bürgermeister Michael Brodführer. Foto: Wolfgang Hirsch

Nach seiner Einschätzung seien zumindest einige der Baukommissionäre bislang kaum mit den sanierungsbedürftigen Residenzen befasst gewesen. „Ich habe frühzeitig vor einem bürokratischen Hemmschuh gewarnt“, sagte der Kommunalpolitiker unserer Zeitung. Er befürchtet, dass man sich nun in Verwaltungsabläufen verheddere.

Bewilligte Gelder könnten verfallen

Seine größte Sorge aber ist, dass die Investitionssumme bis Fristablauf 2027 nicht vollständig verbaut werden könne und am Ende bewilligte Gelder verfallen. Dann trage Minister Hoff die Verantwortung dafür, schlussfolgert Brodführer.

Schloss Altenstein leidet bis heute an den Narben eines schweren Brandes, der sich vor fast 40 Jahren ereignete. Dennoch lockte der Park als Buga-Außenstandort 100.000 Gäste an; nur das Schloss blieb ihnen versperrt. Dank des SIP sollte es nun endlich saniert werden. Man werde das Projekt überarbeiten und neuerlich der Baukommission vorlegen, hieß es aus Rudolstadt.