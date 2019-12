Der ganz normale Weihnachtswahnsinn

Bottendorf. Treten die Theaterfrauen des Bottendorfer Kirchenchores in Aktion, bleibt kein Auge trocken. Aufführungen sind am 8. und 15. Dezember in der Kupferhütte.

Am Weihnachtsfest scheiden sich die Geister. Oder besser: die Generationen. Wenige bringen das witziger auf die Bühne als die Theatergruppe des Kirchenchores Bottendorf/Schönewerda. Im diesjährigen Stück „Weihnachten aus der Mottenkiste“ prallen die Vorstellungen von Oma, Eltern und zwei halbwüchsigen Kindern aufeinander. Wie wird gefeiert: mit echter Tanne oder Plastikbaum? Mit Gänsebraten oder Müsli? In Gehrock oder ganz leger? „Das Publikum wird’s erleben – bei unseren Aufführungen am 8. und 15. Dezember, jeweils 14 Uhr, in der Kupferhütte“, schürt Ina Vorkäufer die Neugier. Verraten will die Leiterin der Theatergruppe nichts. Höchstens, dass die acht Frauen voller Spielfreude agieren und auch mal in Männerrollen schlüpfen.