„Lohengrin ist ein Marathon-Lauf und keine Kurzstrecke“

Wenn am Samstag, 8. Februar, am Erfurter Theater Wagners Lohengrin Premiere feiert, blicken auch Weimarer Opernfreunde in die Landeshauptstadt. Denn in der Titelrolle debütiert der renommierte Weimarer Tenor Uwe Stickert, der an der Hochschule für Musik Franz Liszt studierte und seit vielen Jahren in Weimar lebt. Regisseur Hans-Joachim Frey siedelt die Handlung des Lohengrin in einer märchenhaften Zukunft an, deren Gesellschaft von Traditionen und religiösen Ritualen geprägt ist. Ausstatter Hartmut Schörghofer ließ sich von Science-Fiction-Epen und Weltraumspektakeln zu futuristisch-fantasievollen Bühnen- und Kostüm-Kompositionen inspirieren. Lohengrin erscheint in diesem Setting als Reisender aus einer noch fremderen Welt, dessen Eingreifen weitreichende Folgen für die handelnden Figuren nach sich zieht. Wir sprachen mit Uwe Stickert über seine erste große Wagner-Partie.

Sie singen im Theater Erfurt erstmals den Lohengrin. Wie fühlen Sie sich so kurz vor der Premiere?

Ich bin gespannt, wie das Stück aufgenommen wird. Wir hatten einen langen Probenprozess, und da Lohengrin schon immer ein Herzenswunsch von mir war, ist es jetzt dringend Zeit, dass er vor das Publikum darf. Aber aufgeregt bin ich dennoch, weil es meine erste Wagner-Hauptrolle ist.

Was bedeutet Ihnen die Titelpartie in Wagners Lohengrin am Theater Erfurt?

Mit Guy Montavon verbindet mich eine enge Zusammenarbeit, vor zwei Jahren haben wir gemeinsam das Abenteuer Shanghai begangen, und ich habe immer schon sehr gerne auf den Domstufen gesungen. Daher war es eine tolle Sache, diese Traumrolle in der Heimat zu singen. Das Theater Erfurt hat ja schon einen anderen berühmten Lohengrin hervorgebracht mit Klaus Florian Voigt in der Titelrolle.

Was verlangt Ihnen die Partie ab?

Das Besondere an Wagner-Opern ist naturgemäß die Länge des Stücks – daher muss man sich die Kraft gut einteilen. Anders als die hohen französischen Partien wie „Raoul“ in „Les Huguenots“ von Meyerbeer, die ich im In- und Ausland gesungen habe, ist das ein Marathon-Lauf und keine Kurzstrecke. Aber meine Erfahrungen aus vielen Jahren im Engagement unter anderem am DNT Weimar mit vielen „alten Hasen“ als Kollegen zahlen sich nun aus.

Gelobt wird in Kritiken Ihr konditionsstarker, wunderbar timbrierter Tenor. Wie kommt Ihre Stimme im Lohengrin zur Geltung?

Lohengrin ist eine eher höher liegende Wagner-Rolle, da die Oper auch aus dem früheren Schaffen von Richard Wagner stammt und nicht so dramatisch ist wie etwa Tristan oder Siegfried. Das passt gut für meine Stimme, die schon immer relativ entspannt auch Extrem-Lagen meistert. Und eine schön klingende Stimme ist sicher in keiner Oper verkehrt – die habe ich bestimmt von meiner Oma geerbt, die 1949 am Theater Meiningen als „Madama Butterfly“ debütierte.

Sie haben in den vergangenen Jahren im französischen Opernfach auf sich aufmerksam gemacht. Wie nähern Sie sich der Musik Wagners?

Ich liebe es, in meiner Muttersprache zu singen, wenn ich jedes Wort verstehe und für mich die Wortbedeutung den Stimmklang färbt. Mein erster Lehrer Mario Hoff hat mich seit dem 16. Lebensjahr minuziös an eine hohe Textverständlichkeit und Sprachgestaltung in Lied, Oratorium und Oper herangeführt. Gerade bei Wagner spürt man, wie sehr er der Harmonik eines Johann Sebastian Bach oder der musikalischen Sprache von Mozart in dessen „Zauberflöte“ zugetan ist. Da ist die Annäherung nicht schwer.

Wie behaupten Sie sich als freischaffender Opernsänger gegen die Konkurrenz?

Konkurrenz finde ich einen unglücklichen Begriff. Rivalität gefällt mir besser. Es gibt einige gute Tenöre meiner Generation und ich höre mir gerne ihre Beispiele an, um mich zu orientieren. Aber jeder Sänger hat seine Stärken und Schwächen und entsprechend wird man von Theatern angefragt, die wissen, was man kann. Als Tenor ist es erfreulicherweise nicht so schwierig, sich zu behaupten, denn es gibt einfach nicht viele, die mein Spezialgebiet abdecken.

Aber manchmal finde ich es schwer, viel von zu Hause und meiner Familie weg zu sein, und lehne daher auch mal ein weit entferntes Angebot ab. Meine Frau Eleonore Marguerre ist ja auch Opernsängerin und viel unterwegs, daher bin ich froh, dieses Jahr so viel vor der Haustür arbeiten zu können.

Für die Premiere am Samstag, 8. Februar, 18 Uhr, gibt es nur noch wenige Restkarten. Die nächsten Aufführungstermine sind am 26. Februar, 18 Uhr, sowie am 1. März, 16 Uhr, und am 14. März, 18 Uhr.