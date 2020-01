„Marienleben“ von Hindemith in Jena: Poetische Glut und sachliche Kühle

Auf dem Programm stand Paul Hindemiths Liederzyklus „Das Marienleben“ opus 27.

Die Sopranistin Juliane Banse zählt zu den international herausragenden Sängerinnen ihrer Generation und hat sowohl im klassisch-romantischen Opern-, Oratorien- und Liedrepertoire als auch im Bereich der Klassischen Moderne Hervorragendes geleistet. Ihre Liedbegleiterin war die in Weimar lebende Pianistin Liese Klahn, die neben Juliane Banse auch Christiane Karg und Thomas Quasthoff begleitet hat. Sie ist eine geschätzte Kammermusikpartnerin und hat mit ihrer künstlerischen Konzeption der Reihen „Klingendes Schloss“ und „MelosLogos“ in Weimar hohe Maßstäbe gesetzt.

Paul Hindemith komponierte die Urfassung seines „Marienlebens“ in den Jahren 1923 und 1924 nach dem 1912 entstandenen fünfzehnteiligen Gedichtzyklus von Rainer Maria Rilke. Glenn Gould hielt Hindemiths „Marienleben“ für den größten Liedzyklus, der je geschaffen wurde. Diese Einschätzung muss man keineswegs teilen, doch die Zuhörer in der Jenaer Rathausdiele spürten vom ersten Lied (Geburt Mariä) an, wie Juliane Banse genau den Ton traf, den Paul Hindemiths Liedklang erfordert. Es war, als ob die mystisch durchglühte, lichtdurchflutete Poesie Rilkes von einer kompromisslosen Konstruktion, von einem härteren Klangmaterial ummantelt und geschützt wird. Das verlangte der Sängerin stimmlich und gestalterisch außerordentlich viel ab und stellte ebenso die Pianistin vor enorme Anforderungen.

Die stimmliche Intensität, mit der Juliane Banse den gesamten Zyklus sang, beeindruckte das Publikum ebenso wie die Differenziertheit und der Reichtum ihrer künstlerischen Gestaltungskraft. Juliane Banse und Liese Klahn spannten durch Gesang und Klavierbegleitung einen weiten sakral-kühlen Innenraum auf, den es braucht, damit Rilkes Verse von der Geburt, vom Leben, Leiden und vom Tod Marias ihre poetische Glut entfalten können. Das Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus.