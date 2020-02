Opernpremiere in Gera: Die Poesie des Scheiterns darf ihren Zauber entfalten

Erfüllte Liebe und Einssein mit der Welt, in die man geraten ist, mögen im realen Leben öfter vorkommen – auf der Opernbühne klappt es damit in aller Regel nicht. Freitagabend war im Großen Haus in Gera mit Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Eugen Onegin“ ein besonders markantes Beispiel dafür zu erleben.

Der Titelheld des auf einen Versroman Alexander Sergejewitsch Puschkins zurückgehenden Stücks entdeckt seine unstillbare Leidenschaft für Tatjana Larina erst, als die Angebetete lang schon in festen Generalshänden ist und dort aus Pflichtgefühl und um des inneren Friedens willen auch zu bleiben gedenkt. Onegin schießt des Weiteren seinen besten Freund Lenski im Duell nieder, nachdem er ihn zuvor aus einer Laune heraus bis zum Äußersten reizte. Zudem findet der junge Mann, der durch eine glückliche Erbschaft zum wohlsituierten Gutsbesitzer avancierte, keinen rechten Platz in einer von Besitz, Dünkel, Stillstand und Oberflächlichkeit geprägten Gesellschaft. Er leidet darunter, möchte ausbrechen, ohne dass er auch nur die Spur einer Idee hat, wie das gehen könnte. All das spielt nun auch noch im alten Russland und ist schwer – pocht man auf ein Mindestmaß an Ernst und Poesie – aus dieser Verankerung zu lösen.

Ein Bühnenbild ohne Idylle und Anheimelndes

Kay Kuntze (Regie) und Martin Fischer (Bühne/Kostüme) schlagen in Gera einen Mittelweg ein, mit dem sich gut leben lässt. Die Heldinnen und Helden der Vorlage spiegeln in kluger Dosierung, was Kleidung und Frisuren betrifft, das Kolorit des Zarenreichs um 1820 wider. Und die Ballszenen – hinreißend dominiert von den Eleven des Thüringer Staatsballetts und getragen vom stimmkräftigen Opernchor – sind nicht anders als glanzvoll zu nennen. Auf der Szene selbst fehlt die Idylle, das Anheimelnde, erschlagend Romantische. Stattdessen sieht man auf glatte mächtige Rahmen und nüchterne Wände, die in wechselnden Positionen bald enorme Räume, bald drückende Enge schaffen. Dazu treten behutsam angelegte, keine unnötigen Rätsel aufgebende Videoeinspielungen von René Grüner. Vor diesem Hintergrund und dank der ewig jungen Musik Tschaikowskis nimmt eine Inszenierung ihren Lauf, die das Publikum schnell in ihren Bann zieht. Das zeigt nicht zuletzt der Szenenapplaus – auch oder gerade, wenn er vergleichsweise leise ausfällt. In diesen Momenten ist zu spüren, dass das erschütternd Schöne des Werkes ankommt.

Die Darsteller leisten durchweg hoch Anzuerkennendes. Da gibt es keinen Takt, aus dem nicht eine überquellende Freude an der Sache spricht. Und bis zum Schluss ist in puncto Hingabe, Ausdruck, Emotion nicht das geringste Nachlassen zu spüren. Anne Preuß ist eine in jeder Weise glutvoll agierende Tatjana, der man die Wandlung von der verträumten Einzelgängerin zur Dame von Welt im besten Sinne unbenommen abkauft. Alejandro Lárraga Schleske (Onegin) klingt wunderbar rund und besteht auch als geheimnisumwitterter Aristokrat. Heain Youn (Olga) und Isaac Lee (Lenski) sind als zweites, nicht ganz so kompliziertes Paar der Puschkin-Saga stimmlich und von der Bühnenwirkung her nahezu ebenbürtig. Als General beziehungsweise Fürst Gremin macht Ulrich Burdack imponierend Figur. Ansprechend besetzt sind auch Nebenrollen wie die verwitwete Gutsbesitzerin Larina (Carolin Masur) und Tanjas Kinderfrau (Eva Maria Wurlitzer).

Generalmusikdirektor Laurent Wagner erweist sich am Pult einmal mehr als fulminanter Mann der Oper, der einem solchen Abend alle nötige Brillanz und Fahrt verleihen kann. Leider lässt Wagner vor der Pause die Streicher einige Male bei lyrischen Passagen zu laut und direkt spielen. Das von den Musikerinnen und Musikern des heimischen Klangkörpers insgesamt Geleistete war – man denke etwa an die Orkankraft entfaltende, dabei hundertprozentig im Lot bleibende Polonaise im letzten Akt – geeignet, an die seit jeher in der Fachwelt kursierende Vermutung zu denken: Der eigentliche Held im „Eugen Onegin“ könnte das Orchester sein.

Nächste Vorstellungen: am Samstag, 15. Februar, und Donnerstag, 20. Februar, jeweils 19.30 Uhr.