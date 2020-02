Premiere am Theater: „Ich hoffe, Nordhausen weiß um seinen Diamanten“

Mit „Tanz! ... Oder zerbrechlich in unserem Innern“ feiert am Freitag auf Nordhausens Theaterbühne ein ganz besonderer Ballettdoppelabend Premiere. Für das Stück „Inside Us“ ließ sich Ballettdirektor Ivan Alboresi von der Musik des Minimalmusikers und Komponisten Ezio Bosso inspirieren.

Die beiden Stücke „Fragile“ und „Or“ stammen allerdings von Itzik Galili. Nachdem das Theater in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich prominente Choreografen nach Nordhausen locken konnte, ist der gebürtige Israeli ein weiterer prominenter Name: Seit 2011 choreografiert der Ritter des königlichen Verdienstordens des Hauses Oranien-Nassau freischaffend auf der ganzen Welt.

Er kreierte über 60 Originalchoreografien, etwa für das English National Ballet, das Nederlands Dans Theater oder für Les Ballets de Monte Carlo. Mit unserer Zeitung sprach er über die aktuelle Produktion.

Was bedeutet Ihnen das Tanzen?

Tanzen ist Leben. Auch Menschen, die in Unternehmen, mit Computern oder mit High-Tech arbeiten, tanzen. Sie wissen es nur nicht. Denn was sie tun, erfordert den Verstand und der Verstand funktioniert nicht ohne stimulierende Gefühle. Und ich denke, Gefühle haben mit Tanzen zu tun. Es ist wie ein ewiger Kreis. Man tanzt ab dem Moment, in dem man geboren wird bis zum Schluss – man weiß es nur nicht.

Sie und Ivan Alboresi haben die Stücke ,,Fragile“ und ,,Or“ für diesen Doppelabend ausgewählt. Worum geht es in beiden Passagen?

„Fragile“ beschreibt eine Liebesbeziehung: Da ist ein Mann, der vom Publikum wegläuft. Er möchte nicht im Licht stehen. Und da ist eine Frau, die ihn zum Bleiben motivieren will und dazu, das Leben zu schätzen. Visuell erzählt eine Geschichte über das Klischee wie Menschen denken: Es ist scheinbar leichter Männer zu verstehen als Frauen. Männer haben sehr viele Boxen in ihrem Gehirn. In jeder Box ist etwas anderes: eine für die Kinder, eine für die Arbeit, eine für Beziehungen, eine weitere für das Auto. Keine Box vermischt sich mit der anderen, sie sind alle getrennt. Bei Frauen ist das total anders. Alles ist verbunden: Beziehung, Kinder, Geld, Gefühle. Das Stück ist sanft und wirkt zerbrechlich.

Die Bedeutung von ,,Fragile“ steht quasi für sich selbst. Aber was bedeutet dann ,,Or“?

Im antiken Hebräischen bedeutet ,,Or“ Licht. Und das ist der zweite Teil. Alles dreht sich um das Licht und die Menschen im Licht. Sie möchte, dass er im Licht stehen bleibt und am Ende ist sie diejenige, die im Licht steht. Sie wird zum Zentrum.

Was wird Ihr nächstes Projekt?

Mein nächstes Projekt wird es sein, zu schlafen und zu entspannen. Denn in den letzten 48 Stunden bin ich von Chicago nach Wien, von Wien nach Tel Aviv und von Tel Aviv in die Türkei gereist. Also bin ich sehr müde.

Und dann gehen Sie in eine andere Stadt?

Ich gehe im März nach Polen. Polen ist wunderschön. Waren Sie mal da?

Nein, nie.

Wirklich? Sollten Sie tun, es ist um die Ecke. Es ist wunderschön und sehr anders. Ganz andere Kultur als in Deutschland. Ich meine, Deutschlands Kultur und Geschichte ist einflussreicher für ganz Europa. Aber die polnische sollte man auch gesehen haben.

Was denken Sie über Ivan Alboresis Ballettcompagnie?

Ich frage mich, ob die Stadt wirklich weiß, wie gut ihr Ballett ist. Ich kenne die Tänzer nicht gut genug, um zu wissen, welche Qualitäten jeder einzelne hat. Aber zusammen sind sie stark, sehr stark. Ich war in Chicago im Joffrey Ballet, einer der drei oder vier besten Tanzgruppen in den USA. Dort herrscht starker Konkurrenzkampf, viel Wettbewerb und wenig Tiefe. Hier jedoch arbeiten alle wunderbar als Einheit zusammen, es wirkt fast familiär. Ich hoffe, das Publikum weiß um diesen Diamanten.

Weitere Vorstellungen gibt es am 29. Februar, 14. März, 24. April, 16. Mai, jeweils 19.30 Uhr, sowie am 22. März, 14.30 Uhr.