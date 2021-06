Premiere im Open-Air-Theater am Kirschberg in Weimar

Weimar. Das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar eröffnen ihr Sommertheater.

Vorhang auf für das Sommertheater am E-Werk Weimar: Mit der Premiere von Shakespeares Liebes- und Verwechslungskomödie „Wie es euch gefällt“ begann am Freitag die Open-Air-Bespielung der neuen Bühne am Kirschberg durch das DNT.

Die Produktion ist bis 4. Juli und noch einmal vom 12. bis 22. August zu sehen. Bespielt wird die Bühne bis 11. September.