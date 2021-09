Clueso kommt auf den Domplatz: Konzert in Erfurt im Sommer 2022

Seine Heimspiel-Konzerte sind legendär: Im Sommer 2022 kommt Clueso wieder auf den Erfurter Domplatz. Der Vorverkauf startet schon bald.

Fünf Jahre nach seinem letzten Open-Air-Heimspiel kehrt der Erfurtter Musiker Clueso im kommenden Jahr an den schönsten Ort der Stadt zurück und gibt am Samstag, den 27. August 2022, ein Konzert auf dem Domplatz. Tickets sind ab dem 14.09.2021, 10 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Clueso-Konzerte in Erfurt sind immer etwas Besonderes. Egal ob Weihnachtskonzerte in der Messehalle, unangekündigte Auftritte bei der Fête de la Musique, auf dem Krämerbrückenfest oder wie neulich ganz spontan auf der Straße in der Innenstadt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bekannte Hits und Songs vom neuen Album

2017 spielte er erstmalig auf dem ausverkauften Domplatz, nur einen Steinwurf von seiner Wohnung entfernt, und lieferte vor 15.0000 Zuschauenden ein Konzert, das lange im Gedächtnis blieb.

Rund um den Platz hörten viele weitere Menschen mit – ein unvergesslicher Sommerabend.

Im Sommer 2022 ist es nun wieder Zeit für Clueso, mit seiner Band in Erfurt auf der Bühne zu stehen. Neben seinen Klassikern werden die Zuschauer auch Songs aus dem neuen "ALBUM" zu hören bekommen, das am 1. Oktober erscheint.

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer / Michael Kremer | SnapArt

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer

Clueso eröffnet Apoldaer Musiksommer mit 6000 Gästen 6000 Gäste konnten mit Clueso bei seinem Konzert feiern – ganz ohne Abstand, Maske oder Picknickdecke. Möglich machte es „3G“. Foto: Michael Kremer



Neuer Song „Leider Berlin“: Clueso schreibt ein Liebeslied für Erfurt