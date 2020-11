Nachdem in den vergangenen Tagen viele Städte und Gemeinden in Thüringen ihre geplanten Advents- und Weihnachtsmärkte abgesagt haben, zog nun auch die Residenzstadt Gotha die Reißleine. So wird es in diesem Jahr kein weihnachtliches Treiben auf den Marktplätzen der Stadt geben. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Mit der Absage wolle man eine sprunghafte Ausbreitung des Coronavirus verhindern, teilte die Kultourstadt GmbH Gotha mit. Da die neue Thüringer Verordnung auch eine Untersagung aller Veranstaltungen im November enthält, blieb nur noch die Absage übrig. Denn die Eröffnung des Weihnachtsmarktes war für den 23. November geplant. Aufgrund der Infektionslage haben sich Kultourstadt und Maik Hinkel (Projektleiter bei MSE Projektentwicklung & Vermarktung GmbH & Co.KG) als Ausrichter auch gegen den Innenstadt-Weihnachtsmarkt im Dezember entschieden. Veranstalter wie auch Marktausrichter blicken aber zuversichtlich in die Zukunft. Im nächsten Jahr soll der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden. Die Absage des Weihnachtsmarktes erfolgte deshalb, weil die Einschränkungen durch die Hygienevorschriften und das damit im Zusammenhang stehende Alkohol-Ausschankverbot die Veranstaltung völlig unrentabel machen. Ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein, dessen Ausschank in den letzten Jahren mit vielen großen und kleinen Hütten eine wichtige Komponente war, bringt nur wenig Einnahmen, erklärt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Dafür müssen aber viel mehr Hygiene-Ausgaben getätigt werden. Insofern könne er die Absage des Veranstalters gut verstehen. „Wir waren schon sehr frühzeitig zu dieser Problematik im Gespräch. Im Sommer zeichnete sich ein Alkoholverbot noch nicht ab, und so hatten wir damals Hoffnung, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann", sagt Kreuch. Dagegen steht die zweite Auflage des „Winterzaubers im Schloss" noch in den Sternen. Einen normalen Markt wie 2019 wird es nicht geben, so Schlossverwalterin Sandra Seeber. Derzeit laufen Gespräche mit Betreiber Mario Schwital vom Marktkonzept Erfurt, wie man trotzdem weihnachtliches Flair anbieten kann.