Darauf darf sich Nordhausen freuen: Von Tierbildern über 800 Jahre Reichsstadt bis hin zu Kaffee

Ein Besuch in den drei Nordhäuser Museen lohnt sich auch 2020. Davon ist Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) überzeugt. „Das Ausstellungsprogramm ist sehr vielfältig“, sagt sie am Donnerstag in der Flohburg. Dort hat sie gemeinsam mit der Leiterin der städtischen Museen, Susanne Hinsching, sowie dem Leiter des Tabakspeichers, Jürgen Rennebach, einen Ausblick auf das kommende Ausstellungsjahr gegeben. Und das verspricht auch noch aus einem anderen Grund ein Besonderes zu werden. „Ich freue mich, dass die Staatskanzlei ein zweijähriges Volontariat im Bereich der Museumspädagogik fördert. Die Stelle wurde jetzt ausgeschrieben, und wir hoffen auf viele Bewerbungen“, meint die Bürgermeisterin. Susanne Hinsching freut sich über die Unterstützung, durch die es ab 1. März vor allem möglich sein soll, durch verschiedene Projekte alle drei Museen zusammenzubringen.

Mit den Besucherzahlen des vergangenen Jahres zeigt sich die Leiterin der städtischen Museen zufrieden. „Insgesamt besuchten 22.757 Besucher die Ausstellungen und Veranstaltungen der drei Museen. Davon entfielen 10.078 auf den Tabakspeicher, 7269 auf das Kunsthaus Meyenburg und 5410 auf die Flohburg“, erläutert sie. Während Tabakspeicher und Flohburg ihre Besucherzahlen steigern konnten, klappte das im Kunsthaus nicht. „Das lag vermutlich daran, dass wir nur vier statt fünf Ausstellungen gezeigt haben“, meint Susanne Hinsching. Das soll sich in diesem Jahr wieder ändern. Besonders gut liefen im Kunsthaus die Märchen-, Bauhaus- und die Mackensenausstellung. „In der Flohburg waren es die Portraits von Christian Borchert, und im Tabakspeicher zog die Mühlenausstellung viele Besucher an“, blickt sie zurück. Im neuen Ausstellungsjahr wird für die drei städtischen Museen auf mehreren Kanälen die Werbetrommel gerührt. Susanne Hinsching spricht von einem verstärkten Präsentsein in sozialen Medien, auch Videos sollen gedreht werden. Auch die Webseite wird überarbeitet, ergänzt Jutta Krauth. Baulich wird sich vor allem im Kunsthaus etwas verändern. „Ich freue mich, dass die Turmsanierung nun endlich auf dem Programm steht. Weiterhin wird im März eine kleine Verkaufsgalerie eröffnen“, kündigt Susanne Hinsching an. Bei den Ausstellungen hat das Kunsthaus bereits Fahrt aufgenommen.

Kunsthaus

So läuft dort seit dem 11. Januar die Ausstellung zum 11. Nordhäuser Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung. Zu sehen sind Werke von 17 renommierten Künstlern. Das Publikum kann wieder mitentscheiden, welches am schönsten ist. Die Preisverleihung findet am 16. Februar statt. Die Ausstellung läuft bis zum 8. März. Auf einen weiteren Höhepunkt können sich die Besucher dann im März freuen. Anlässlich des 60. Geburtstages von Jürgen Rennebach präsentiert er eine Ausstellung mit Bildern und Grafiken unter dem Titel „Zu den Künsten des Lichts“. Die Vernissage ist für den 14. März um 18 Uhr angesetzt. Zu sehen ist die Ausstellung dann bis zum 10. Mai. Vom 16. Mai bis zum 23. August werden Tiermotive ausgestellt. Unter dem Titel „Einfach tierisch – vom Hahn zum Pferd“ zeigen verschiedene Künstler, wie sie Tiere darstellen. „Es ist eines der ältesten Motive in der Kunst“, weiß Susanne Hinsching, die herzlich zur Vernissage am 16. Mai um 18 Uhr einlädt. Noch nicht zu viel verraten möchte sie hingegen zur geplanten Herbstausstellung „Alles Konzept!“, die ab dem 5. September bis zum 8. November im Kunsthaus zu sehen sein wird. „Lassen Sie sich überraschen“, so Hinsching. Den Abschluss bildet dann die Ausstellung „Kunst zwischen Dämonen – Friedrich Dornbusch“ vom 14. November bis 20. Januar 2021. Die Vernissage ist für den 14. November um 18 Uhr angesetzt. Neben den Ausstellungen ergänzen Veranstaltungen wie die Kammermusikkonzerte am 29. Februar und 22. März, die Kunstauktion am 1. März sowie das Konzert mit den Nordhäuser Chören am 5. Juli das Programmangebot.

Flohburg

Im Stadtmuseum steht vor allem das 800-jährige Reichsstadtjubiläum im Fokus. „Dazu wird es eine ganze Reihe an Veranstaltungen geben“, kündigt Susanne Hinsching an. Den Auftakt macht die Ausstellung unter dem Titel „Die alte Stadt – Nordhäuser Stadtansichten“, die ab diesem Samstag bis zum 12. April zu sehen sein wird. Gezeigt werden hier Gemälde und Grafiken aus der städtischen Kunstsammlung – angefangen von frühen Radierungen bis hin zu Bildern, die Nordhausen vor 1945 zeigen. Parallel dazu werden im Grünen Salon Fotografien der Rolandstadt von 1946 bis 1985 gezeigt. Einen Höhepunkt bietet das Museum seinen Besuchern mit der Sonderausstellung „Vive la marionet!“, bei der ab dem 25. April bis zum 14. Juni französische Marionetten aus Nordhausens Partnerstadt Charleville-Meziéres zu sehen sein werden. Geplant ist auch ein Marionettentheater. Die Vernissage dieser Ausstellung findet am 25. April um 18 Uhr statt. Ab dem 12. Juli bis zum 18. Oktober folgt die nächste Ausstellung zum Reichsstadtjubiläum: „Reichsstadt ist...Herrschaftszeichen und Recht“, die ab dem 29. November bis 20. März 2021 von „Reichsstadt ist...eigenes Geld“ abgelöst wird. Ergänzend soll es diverse Führungen – auch auf Nordhäuser Mundart von Professor Zwanziger – sowie viele museumspädagogische Angebote wie die beliebten Kinderstadtführungen geben.

Tabakspeicher

Wer die Mühlenausstellung im Tabakspeicher bis jetzt noch nicht gesehen hat, kann dies noch bis zum 9. Februar nachholen. „Aufgrund der guten Resonanz haben wir uns entschieden, in die Verlängerung zu gehen“, erläutert Jürgen Rennebach, Leiter des Tabakspeichers. Der nächste Höhepunkt lässt dann nicht lange auf sich warten. Ab dem 22. Februar wird bis zum 31. Mai die Ausstellung „Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“ präsentiert. Ergänzend dazu sind Vorträge oder auch Kampfkunst-Vorführungen geplant. Vom 27. Juni bis zum 20. September dreht sich dann alles um Stereofotografie. Die dritte und letzte Ausstellung läuft vom 10. Oktober bis Mitte Januar 2021 und trägt den Titel „Ganz schön abgebrüht – Kaffee, das schwarze Gold“. Auch dazu werde es Zusatzangebote geben, verspricht Jürgen Rennebach. Diverse Veranstaltungen runden das Angebot ab. Darunter sind das Mordsharz-Festival (18. September, 18 Uhr) sowie das Whisky-Tasting (6. November, 19 Uhr).