Wenn die Folgen der Pandemie für die Kultur ein Gesicht bräuchten, wäre es in Nordhausen Jürgen Rennebach. Will der Leiter des Tabakspeichers die Monate aufzählen, in denen sein Museum 2020 regulär geöffnet war, muss er grübeln. Im April zu, im Frühsommer nur wochenends offen. Und nun? Wieder dicht!

Dem Künstler Rennebach ging es nicht besser: „Zu den Küsten des Lichts“ sollte die Ausstellung heißen, mit der ihn das Kunsthaus anlässlich seines 60. Geburtstags würdigen wollte. Doch sie wurde nur wenige Stunden vor der Vernissage abgesagt. Wegen Corona.

Nun aber tatsächlich ein Lichtblick: Ab Dienstag ist in der Galerie der Sparkasse eine neue Ausstellung mit Werken des Nordhäusers zu sehen. „Ihr Titel passt in dieses Jahr wie Faust aufs Auge“, lenkt Rennebach den Blick auf das Gemälde „Das Ende der Neuzeit“, das der Schau bis Ende Januar den Namen gibt.

Bilder sind nicht so düster wie der Titel

Allerdings sind die gut 40 Bilder weniger düster, als der Titel erahnen lässt: In seiner fünften Ausstellung in der Sparkasse gewährt Rennebach Einblick in sein Schaffen der vergangenen vier Jahre und entführt in verschiedene Themenwelten. Surreales trifft auf Figurales, Rennebachs Würdigung der Arktisforschung auf Erotik. Sein typisches Augenzwinkern indes findet sich in Bildern wie „Der Spion, der mich liebte“. Eine besondere Freude für Nordhäuser dürfte zudem eine für Rennebach seltene Ansicht des Doms sein.

Gearbeitet habe er dafür in verschiedenen Abstraktionsstufen und vorrangig mit einem speziellen Acryl, das der Leuchtkraft von Ölfarben in nichts nachsteht, und teils gar Kohle.

Die Sparkassen-Galerie sei der einzige Ort „weit und breit“, der der Öffentlichkeit Kunst nahebringen kann, freut sich Rennebach über diese Chance. Künstler wie ihn dränge es nach draußen, ihre Schaffenskraft sei auch in der Krise ungebrochen. Dass Kunst angesichts des Virus zunehmend in den öffentlichen Raum oder nur noch in Banken wandere, glaubt Rennebach aber nicht. „Die Leute kommen wieder in die Galerien und Museen, wenn die Zeit reif ist.“