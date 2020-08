Das große Pittiplatsch-Orakel: Was flimmerte im Osten über die Mattscheibe?

Die erste Frage ist superleicht: Welche Figur war seit 1959 fast täglich im DDR-Fernsehen auf Sendung? Nun, ich war zwei und mochte ohne das Sandmännchen nicht mehr einschlafen. Auch die richtige Antwort auf die nächste Frage ist für meinen Jahrgang Pflicht: Günther Simon, Defa-Zweiteiler, 50er-Jahre? Natürlich „Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse“. Aber dann der erste Stolperer. Klar, kenne ich Manfred von Brauchitsch, das Motorsport-Idol, aber wie hieß der Film über den Rennfahrer doch gleich...?

Mirko Krüger weiß es. Er weiß auch, in was die Hexe Baba Jaga die Zwillinge Maschenka und Daschenka verwandelt, worauf die 31-teilige Kultserie „Familie Neumann“ beruhte und welcher westdeutsche Kinofilm als einziger zuerst in der DDR zu sehen war. Der Autor des vorliegenden Quiz-Büchleins kennt so ziemlich alles, was bis 1990 im Osten über die Mattscheibe oder über die Leinwand flimmerte. Kein Wunder, hat er doch seinerzeit an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg studiert und seine Ausbildung mit einer wissenschaftlichen Arbeit über Dokumentarfilme der Defa und des DDR-Fernsehens abgeschlossen.

Freilich kennen wir ihn vor allem als umtriebigen Journalisten und Verfasser unterhaltsamer Sachbücher zur Landes- und Kulturgeschichte Thüringens.

Schon in seinem Band „DDR für Klugscheißer“ zeigte sich eine Neigung zum Orakel, jetzt bricht sie sich Bahn: 444 Fragen (wie kommt er auf diese Zahl?) bringen unsere grauen Zellen in Schwung - Antworten (umseitig) inklusive. Ob „Mir nach, Canaillen“ oder „Nackt unter Wölfen“, Paul und Paula oder Herricht und Preil, „Das unsichtbare Visier“ oder „Ein Kessel Buntes“ - der durchaus lehrreiche Ratespaß zieht sich über 170 Seiten. Auch wenn ich als gelernter DDR-Bürger 80 Prozent der Antworten parat habe, lerne ich doch noch 20 Prozent dazu. Manchmal verhilft auch „Pittiplatsch, der liebe“ (siehe Manfred Krug in „Spur der Steine“) meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Und an den Skandal, den „Sieben Sommersprossen“ wegen der jugendlichen Nacktszenen auslöste, erinnere ich mich, da ich damals nur wenig älter war. Was würde heute wohl für ein Schrei der Entrüstung durch die noch viel prüder gewordene Filmgemeinde gehen?

Es müssen ja nicht immer Kreuzworträtsel sein, auch intelligente Quizbücher halten geistig fit.