Kinderuni „Rund um das Buch“ widmet sich griechischer Mythologie, jüdischer und orientalischer Geschichte

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Erfurter Kinder-Universität geben. Wegen der Corona-Pandemie wird die 16. Auflage allerdings als Online-Variante geplant (Archivbild).

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Erfurter Kinder-Universität geben. Wegen der Corona-Pandemie plant die Universität der Landeshauptstadt die 16. Auflage als Online-Variante. „Nicht die Kinder besuchen die Universität, sondern die Universität kommt als ,Digitale Kinderuni unterwegs’ in die Schulen“, sagt Uni-Sprecherin Carmen Voigt.

Alle Projekte würden als Powerpoint-Präsentation mit Audio- und Videoeinspielungen angeboten und könnten direkt im Unterricht eingesetzt werden. Dazu erhalten Lehrkräfte Bilder, Arbeitsblätter sowie einen Leitfaden für die jeweilige Unterrichtsstunde.

Einmal mehr will der Uni-Fachbereich „Grundlegung Deutsch“ mit dem Angebot „Rund ums Buch“ Kinder und Studierende für Literatur begeistern. Themen in diesem Jahr sind die griechische Mythologie, fantastische, jüdische und orientalische Geschichte und Geschichten sowie ein szenisches Spiel, das literarische Welten in Märchen oder Gedichten erlebbar machen soll.

Die sechs Seminare zum Thema „Jüdische Geschichte in Geschichten“ finden im Rahmen des Themenjahres „900 Jahre Jüdisches Leben in Thüringen“ statt. Behandelt werden etwa das Leben von Anne Frank oder die Filme „Lauf, Junge, lauf“ und „Spielzeugland“.

Die Veranstaltungen zur Antike widmen sich unter anderem den Abenteuern des Herakles.

Alle Angebote wurden mit Studierenden erarbeitet. Ins Leben gerufen wurde die Kinderuniversität vor 15 Jahren, Organisation und Leitung liegen ab diesem Jahr in den Händen der Erziehungswissenschaftlerin Leonore Jahn.

Die Angebote richten sich an Schüler der 3. und 4. beziehungsweise der 4. und 5. Klassen.

Die Anmeldung zur Kinderuni „Rund um das Buch“ ist vom 01. bis 12. Februar 2021 möglich.

Weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de