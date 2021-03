Fantasiereiches Märchen aus Gera: Unsichtbar im Loch Ness

Illustration zum Buch „Ungeheuer Stress mit Nessie“: Das Flussmonster Saalemo liest das auch an der Saaletalsperren-Staumauer angeschlagene Suchplakat, das Nessies Vater Nesstor in Auftrag gegeben hatte.

„Nessie ist ein Sommerloch-Monster“, sagt Detlef Färber (63). Über die vergeblichen Versuche, das schottische Ungeheuer aufzuspüren, werde vorzugsweise in der nachrichtenarmen Zeit berichtet. Auch er habe während seiner Arbeit als Redakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle dem sagenhaften Tier zwei Satiren gewidmet. So entstand die Idee, seine eigene Nessie-Geschichte einmal in Gänze aufzuschreiben. Und zwar in Versform in seinem Buch „Märchenstraße 4 wohnt Familie wir“ (2018).