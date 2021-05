Festival Goldener Spatz geht im Juni komplett online

Erfurt. Die Kinderjury ist kann sich die Filme vor Ort anschauen - ansonsten ist beim Goldenen Spatz nichts so, wie es zu normalen Zeiten ist.

„Alles ist anders“, könnte das Thema des diesjährigen Kindermedienfestival Goldener Spatz lauten, scherzt die Festivalleiterin Nicola Jones bei ihrer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag. Aufgrund der pandemischen Entwicklung wird die 29. Auflage als Online-Ausgabe vom 6. bis 12. Juni über die Bühne gehen. Das gab es in der Spatzen-Geschichte noch nie, im Vorjahr konnte noch eine hybride Variante veranstaltet werden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Wir werden das Festivalerlebnis im Kino schmerzlich vermissen und bedauern sehr, dass wir trotz großer Hoffnungen das Festival nun nicht wie geplant vor Ort durchführen können. Durch nichts ist die große Leinwand und das Kinderlachen im Kinosaal zu ersetzen“, so Nicola Jones. „Dennoch haben wir die Online-Variante stets mitgedacht und setzen nun alles daran, dem Schaffen der Kinderfilm- und Medienbranche eine Bühne zu geben sowie das Festival mit lebendigen Formaten und Möglichkeiten zur Begegnung in der Online-Welt erfahrbar zu machen.“

Zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen sowie digitale Angebote können im Online-Festival-Bereich entdeckt und abgerufen werden. Derzeit wird hier ein virtueller Raum zum Ausprobieren, Testen, Schauen oder einfach zum Spaß haben kreiert. Dort gibt es zum einen das Wettbewerbsprogramm Kino-TV sowie alle Filme aus der Reihe Goldener Spatz Spezial online zu erleben – mit Moderationen, Filmgesprächen, Interviews, Grußbotschaften und Interaktionsmöglichkeiten.

Das Filmprogramm wird vom 6. bis 20. Juni, also eine Woche länger, abrufbar sein. 70 Veranstaltungen stehen insgesamt auf dem Programm. Zum anderen wird erstmals der Wettbewerb Digital zum Thema „Gute Geschichten. Digital erzählt.“ im Netz präsentiert – mit Videoclips, Apps und Games zum Anschauen, Spielen und Testen sowie einer interaktiven Ausstellungswelt mit Raum für Vernetzung und Austausch. Alles interaktiv, kostenlos und lockdownsicher. Am Sonntag, 6. Juni, um 14.00 Uhr und am Montag, 7. Juni, 9.00 Uhr lädt beispielsweise Checker Tobi zu seinem Online-Event „Checker for Future!“ ein. Er bringt Geschichten, Bilder und Videos aus der Checker-Welt mit und erzählt von seinen persönlichen Erinnerungen und Erlebnissen. Es gibt außerdem ein umfangreiches medienpädagogischen Programm mit Unterstützung vom Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat. Schulklassen können an spannenden Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Medien teilnehmen, es wird programmiert, getüftelt, getrickst und gespielt.

Erstmals wird auch ein Live-Erzählangebot angeboten: das digitale Theaterstück „Weil heute mein Geburtstag ist...“ United Puppets wagen sich in unerforschte virtuelle Theaterräume vor. Vom eigenen Rechner aus spielen sie in einer Videokonferenz live und online für die Kinder von 4 bis 9 Jahren.

Die Kinderjury als das Herz des Festivals wird übrigens vor Ort sein können, um gemeinsam die 33 Wettbewerbsbeiträge zu sichten und auszuzeichnen. Aus 1100 Bewerbungen wurden die 33 Jurykinder ausgewählt. Zur Eröffnungsveranstaltung am 6. Juni ist Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) zu Gast in Gera. Ab 16.30 Uhr gibt es aus dem Kultur- und Kongresszentrum einen Live-Stream und den Eröffnungsfilm „Peterchens Mondfahrt“. Der Preisverleihung am 11. Juni ab 16 Uhr im MDR-Landesfunkhaus-Thüringen wohnt Ministerpräsident Bodo Ramelow bei – auch diese Veranstaltung kann im Livestream verfolgt werden. Insgesamt werden sieben Goldene Spatzen und drei dotierte Sonderpreise vergeben.

Alle Infos dazu im Internet unter www.goldenerspatz.de