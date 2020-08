„Anagoor“ kommt mit „Mephistopheles“

In kaum einem europäischen Land wird Sprechtheater von der Kulturpolitik so stiefmütterlich behandelt wie in Italien. Dennoch sprechen nicht wenige Kenner seit einigen Jahren von einer wahren Blüte: Eine Reihe mittlerweile international beachteter, junger Gruppen hat sich trotz der unsicheren Verhältnisse etablieren können und ist Impulsgeber für die Erneuerung der Szene südlich der Alpen geworden. Eine dieser Gruppen ist das Kollektiv „Anagoor“ aus Venetien. Nur wenige Performance-Gruppen verstehen es, so eigenständig und virtuos Theatertext und Filmbild zu verflechten, in eine solche stringente Korrespondenz zu setzen wie die Künstler um den Regisseur und Kopf Simone Derai. Bereits 2018 wurde die Gruppe mit dem Silbernen Löwen der Biennale von Venedig ausgezeichnet. Grundmotiv der Arbeiten von „Anagoor“ ist die Auseinandersetzung mit der nachtschwarzen Schattenseite der menschlichen Psyche.

