„Filmland Thüringen“ ist feste Größe im deutschen Film und Fernsehen

Knapp 900 Spiel- und Dokumentarfilme hatten bei der 1946 gegründeten und 1992 aufgelösten „Deutsche Film-Aktiengesellschaft“ (Defa) mit Thüringen zu tun. Nicht nur Wintersport- oder Urlaubsgeschichten wurden dabei gezeigt, sondern auch Landschaften, Städte und Großbetriebe. Und bei den Spielfilmen wurde nicht nur „Lotte in Weimar“ (1975) von Egon Günther in Thüringen produziert, sondern auch „Die Leiden des jungen Werther“ (1976) ebenso wie „Kabale und Liebe“ (1959). Diesen wiederum nahm Regisseur Martin Hellberg teilweise im Gothaer Ekhof-Theater auf. Darüber hinaus entstanden schon damals zahlreiche Kinderfilme.

Dem Filmland Thüringen mit dem Fokus auf eben jene alten Defa-Filme, aber auch einem Blick in die heutige Zeit, widmete sich ein kleiner Drehstab um Regisseur Bernd Sahling. Seit Oktober war das Team im Freistaat unterwegs, um an jene Orte zu reisen, die damals als Filmkulisse dienten und um nochmals einstige Darsteller oder Mitwirkende zu interviewen.

Dokumentarfilm über das Filmland Thüringen

Das gesamte Material soll in den 45-minütigen Dokumentarfilm „Filmland Thüringen. Von der DEFA bis zum Kinderfilm“ fließen, den der MDR am 27. Februar zeigt. Zum Thema „DEFA in Thüringen“ öffnet Ende Februar auch eine Ausstellung in der Landesvertretung Thüringens, parallel zur 70. Berlinale in der Hauptstadt. Eine gute Werbefläche für das Filmland Thüringen, das in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft eine feste Größe ist, und auch jüngst für Großproduktionen wie „Die kleine Hexe“ (2016), den Schiller-Film „Die geliebten Schwestern“ oder die Fluchtgeschichte „Ballon“ (2017) diente.

Schon im Oktober kam Bernd Sahling für seine dokumentarische Zeitreise nach Pößneck, um den zahlreichen Spuren nachzugehen, die die Defa dort hinterlassen hat. Die Stadt war beliebt wegen ihrer malerischen Kulisse, der idyllischen Landschaft, den vielen Schornsteinen. Sieben Kino- und Fernsehfilmen, darunter „Romeo & Julia auf dem Dorfe“, „Fariaho“, „Wengler & Söhne“ und natürlich „Moritz in der Litfaßsäule“ diente Pößneck als Drehort, viele Einheimische hatten als Komparsen und Statisten einen Auftritt.

Defa-Klassiker „Moritz in der Litfaßsäule“ in Pößneck gedreht

Nun reiste im vergangenen Herbst auf Einladung von Bernd Sahling auch der frühere Schauspieler Dirk Müller von Potsdam nochmals nach Pößneck. Er spielte 1983 den zehnjährigen Moritz Zack im Defa-Klassiker „Moritz in der Litfaßsäule“ und erinnert sich auch heute noch an den Marktplatz, den Menschenauflauf während der Dreharbeiten und an eine Szene, die ganze 29 Mal wiederholt werden musste, bis Regisseur Rolf Losansky zufrieden war. Von all diesen Geschichten erzählt Bernd Sahling in seinem Dokumentarfilm. „Wir haben Monika Lennartz getroffen, die 1975 Lottes Tochter in ‘Lotte in Weimar’ gespielt hat, sind für ‘Nackt unter Wölfen’ nach Buchenwald gefahren, waren aber auch in Jena, Weimar und Erfurt unterwegs.“

An der Universität Erfurt war es 2016 gelungen, eine herausragende Sammlung zur Filmpublizistik in der DDR zu übernehmen – ein geschlossener Bestand an Filmwerbung fast aller in DDR-Kinos gezeigten Spielfilme. Ein Filmfreund hatte nach der Wende das Werbematerial vor dem Recycling bewahrt und Jahre später der Universität Erfurt übergeben. Nun arbeitet Professor Patrick Rössler das Material mit seinen Studenten auf. „Eine spannende Sammlung von Plakaten und Aushangfotos, die in ihrer Gesamtheit die Filmwelten in der DDR abbildet“, so Sahling, der dieser Episode in seinem Film ebenso einen Platz einräumt wie der Unterstützung des Kinderfilms durch den „Förderverein Deutscher Kinderfilm“ und die Medienstiftung „Goldener Spatz“.

