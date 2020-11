„Funke-Ticketversprechen“ - Erst zahlen, wenn die Konzerte stattfinden

Wiedersehen mit der italienischen Rocksängerin Gianna Nannini, hier bei einem Auftritt 2019 in der Kulturarena Jena.

Ungetrübte Vorfreude auf Konzerte ab nächstes Frühjahr: Bei allen Eigenveranstaltungen der Funke Medien Thüringen gilt ab sofort das „Funke-Ticketversprechen“: Konzerttickets können wie gewohnt verbindlich bestellt werden, bezahlt wird aber erst zehn Tage vor der Durchführung der Veranstaltung – also erst, wenn feststeht, dass das Konzert auch tatsächlich stattfindet.

„Es ist schon frustrierend genug, wenn ein Konzert, auf das man sich lange gefreut hatte, wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Dann eventuell auch noch seinem Geld hinterherlaufen zu müssen oder die Tickets umzutauschen, ist so ziemlich das Letzte, was man in dem Moment braucht“, sagt Wieland Kniffka, Abteilungsleiter der Funke Thüringen Messen und Events.

„Auch Gutscheinlösungen sind unserer Meinung nach für die Ticketinhaber nur die zweitbeste Lösung. Sie bedeuten einen weiteren Aufwand, wenn man am neuen Termin keine Zeit hat oder ein anderes Konzert mehr oder weniger Eintritt kostet“, ergänzt Robert Kienel, der das Ticketgeschäft leitet.

Gezahlt wird erst, wenn das Event auch sicher stattfindet

Mit dem „Funke-Ticketversprechen“ werde den Ticketkäufern jetzt wieder Sicherheit, vor allem aber Service geboten. Konzertbesucher können verbindlich reservieren und kaufen, gezahlt wird aber erst, wenn das Event auch sicher stattfindet.

Freuen darf man sich beispielsweise auf Auftritte von Nils Wülker, Pat Metheny, Gianna Nannini, Nils Landgren oder der Nighthawks. Auch das Erfurter Sommerfestival „Jazz in the City“ steht wieder auf dem Programm. Geplante Veranstaltungsorte sind der Erfurter Zughafen, die Alte Oper und die Thomaskirche in der Landeshauptstadt.

Die Konzerte für 2021 werden mit den Auflagen des Sommers 2020 geplant, die zum Beispiel bei den Picknickdecken-Konzerten im Stadion mit Nena, Lea, den Söhnen Mannheims und anderen Stars galten. Das bedeutet zwar, dass nur maximal 25 Prozent der üblichen Platzkapazität genutzt werden kann – vor allem bedeutet es aber Planungssicherheit.

„Niemand weiß heute, was im Sommer 2021 sein wird. Wir planen deshalb auch ein Open Air auf einem Festivalgelände, welches normalerweise für 5000 Personen ausgelegt ist, mit nur 1250 Tickets pro Tag. Man muss sich aufgrund des exklusiveren Angebots zwar mit einer Bestellung etwas beeilen, mit dem Funke-Ticketversprechen ist das aber eine leichtere Entscheidung, da Komfort und Service beim Ticketkauf im Mittelpunkt stehen“, sagt der Event-Beauftragte Wieland Kniffka.

