Hanns Cibulka (1920-2004), hier im Winter 1994 in Gotha.

Gotha. Ein Kolloquium fragt, was vom Gothaer Dichter bleibt, der mit der Natur in ständigen Dialog trat. Er war viel mehr als ein DDR-Autor.

Hanns Cibulkas 100. Geburtstag: Ein Poet in der Landschaft

„Landschaft“, schreibt Hanns Cibulka 1971 im ersten seiner Ostseetagebücher, „blättert uns ihre eigene Vergangenheit auf, wartet, damit wir uns in ihr begegnen.“ Wir lesen das in der „Sanddornzeit“ auf Hiddensee, die Judith Schalansky soeben in ihrer Reihe „Naturkunden“ bei Matthes & Seitz neu herausgab.