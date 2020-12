Herausforderung für Altenburg: Ein Schlossberg, zwei Museen?

Seit Oktober amtiert Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums, auch als Direktor der städtischen Altenburger Museen und hat somit die Verantwortung für das Residenzschloss, die Roten Spitzen und den Park übernommen. Während das eine Haus gerade für 48 Millionen Euro umgebaut, saniert und um Depots im Herzoglichen Marstall erweitert wird, bleibt im anderen baulich vorerst alles beim alten. Auch die bis zu 14 Millionen Euro Projektförderung, die der Bundeshaushaltsausschuss vorigen Donnerstag gewährte, sind allein fürs Lindenau-Museum vorgesehen. Wir sprachen mit Krischke über die neuen Perspektiven am Standort Altenburg.

Sie sind nun Diener zweier Herren. Führt das – wie bei Goldoni – zu komischen Verwicklungen?

Hoffentlich nicht! Beide Bereiche werden zunächst weiter geführt wie bisher; allerdings beraten wir nun in einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft darüber, wie sich künftig gemeinsame Perspektiven ergeben. Kreistag und Stadtrat haben das fast einstimmig so beschlossen. Dafür gibt es sogar gute historische Gründe, denn bereits Bernhard August von Lindenau hat zu Lebzeiten einen Teil seiner Lindenau-Zachschen Stiftung – etwa die Asiatika – ins Schloss gegeben. In seinem Museum wollte er die europäische Kunstgeschichte erzählen und hat alles andere davon abgetrennt.

Der eigentliche Trumpf im Schloss – unstrittig eine der bedeutenden Thüringer Residenzen – ist aber das Spielkartenmuseum?

Richtig. Kunsthistorisch bedeutender ist allerdings die Sammlung fernöstlicher Porzellane, und auch die Sammlung mittelalterlicher Kunst hat Gewicht, während etwa ein Schatz an historischen Fotografien – der Nachlass des Altenburger Fotoateliers Arno Kersten 1867-1938 – selbst vielen Thüringern noch kaum bekannt ist. Darüber, wie sich das, um im Bild zu bleiben, zu einem guten Blatt auf der Hand sortiert und wie wir diese Trümpfe ausspielen, soll bis Mitte 2021 ein Masterplan entstehen, der auch die Liegenschaften, die Park- und Zufahrtsmöglichkeiten sowie die Barrierefreiheit im Schloss einbezieht.

Was ist aus der Idee einer Spielewelt im Schloss geworden?

Diese Idee, die auf Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee zurückgeht, ist weit gediehen, wurde jedoch im vorigen Sommer aus den Planungen fürs Schloss herausgelöst und soll in der Innenstadt – im Josephinum – für Belebung sorgen. Dort darf dann aktiv und experimentell gespielt werden, während der Schlossberg der kulturhistorischen Dimension der Spielkarte vorbehalten bleibt – kreative Elemente in der Vermittlung mit inbegriffen, wenn ich etwa an die Kartenmacherwerkstatt denke. Das wird hier wie dort bestimmt recht kurzweilig.

Roland Krischke. Foto: Andreas Bayer

Wie kommt das Kulturerbe der Residenz Altenburg im Schloss zum Tragen?

Dafür ist das Schloss selbst natürlich das wichtigste Zeugnis. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einerseits eine Neuinterpretation der Repräsentationsräume angehen, andererseits aber einen zweiten Erzählstrang für Führungen eröffnen, der sich der Parallelwelt der Dienerschaft – in der Küche, auf verborgenen Treppen, in Waschgemächern – widmet. Dass der russische Zar 1813 und später der deutsche Kaiser im Altenburger Schloss zu Gast waren, ist ja nur eine Seite der Medaille. Nicht nur für die Vermittlungsarbeit könnten auch Nebengebäude des Schlosses, die noch saniert werden müssen, eine neue Rolle finden: etwa als Künstlerateliers oder Ferienwohnungen.

Mit einem Casino in der Orangerie?

Lieber mit einem Restaurant in der Orangerie, das ich mir am liebsten als inklusiven Ausbildungsbetrieb vorstelle.

Wie könnte eine gemeinsame Organisation für die Museen aussehen?

Zunächst arbeiten wir in einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft. Ein noch stärkeres Miteinander in den Bereichen Wissenschaft, Restaurierung, Kulturvermittlung und Museumstechnik ist aber intendiert. Wenn wir zum Beispiel ein Ostthüringer Restaurierungszentrum im Marstall einrichten, macht das für beide Einrichtungen Sinn. Und dass eines Tages nur noch je ein Kustos für Gemälde, Plastik, Grafik oder Kunsthandwerk in beiden Häusern zuständig sein wird, liegt nahe.

Dann wird nicht erst zum Schluss eine gemeinsame Trägerschaft entstehen?

Die Förderung seitens des Bundes gilt bisher dem Lindenau-Museum. Ich finde, dass das Schloss durchaus ebenfalls nationale Bedeutung reklamieren kann. Wenn man in den nun anstehenden Gesprächen zu der Lösung fände, die Liegenschaften in die Schlösserstiftung nach Rudolstadt zu überführen und für die Museen – ähnlich wie in Gotha oder Weimar – eine eigene Trägerstiftung zu errichten, wäre das aus meiner Sicht die beste Lösung. Damit könnten wir uns auch in einem Netzwerk aus Thüringer Residenzen gegenseitig unterstützen und vereint den Unesco-Welterbe-Antrag vorantreiben.

Damit würde die vierte Blaubuch-Einrichtung Thüringens – neben Wartburg, Gotha und Weimar – zum Leuchtturm kenntlich?

Ein Leuchtturm sind wir schon, nur das Strahlen müssen wir noch besser lernen. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Herausarbeitung unserer Alleinstellungsmerkmale in der mitteldeutschen Kulturlandschaft zwischen Erfurt, Halle/Leipzig und Chemnitz.

www.lindenau-museum.de;www.residenzschloss-altenburg.de