Hesserode verzichtet wegen Corona auf Vielzahl an Festen

„Corona hat uns in diesem Jahr (und sicher auch noch darüber hinaus) fest im Griff.“ So beginnen schlechte Nachrichten von Hesserodes Bürgermeister Michael Kramer (CDU) auf Facebook: Nach Rücksprache mit der Hesseröder Kirchengemeinde habe der Ortsteilrat den geplanten Lampion-Umzug und die Martini-Feier am 11. November abgesagt, erklärte Michael Kramer. Da der Ortsteilrat nicht von einer Entspannung im Winter ausgeht, werde es auch keine Seniorenweihnachtsfeier und keinen Weihnachtsmarkt mit Kinderfeier geben. Zudem stehe die Christvesper am Heiligen Abend auf der Kippe und wird vermutlich in einer anderer Form stattfinden.