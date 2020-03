„Immer tanzen und weinen“ – Die Band Ätna im Interview

Mit ihrem Debütalbum „Made by Desire“ besetzt die Band Ätna aus Dresden ein Genre, das nur schwer zu fassen ist. Zwischen Indie-Pop, elektronischer Musik und Industrial könnten ihre Songs eingeordnet werden, wenn man denn müsste. Die beiden Musiker Inéz Schaefer und Demian Kappenstein finden, dass eine Einordnung gar nicht nötig ist. „Wir sind eine Band“, sagen sie. Das ist der rote Faden, der sich irgendwie durch die artifiziellen Musikvideos, durch das modebewusste Auftreten und durch ihre avantgardistischen Lieder zieht. Am 14. März wären Ätna im Kassablanca in Jena gewesen. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wurde das Konzert verlegt. Der neue Termin ist der 29. Oktober, wie der Veranstalter mitteilt. Wir haben uns vorab mit den sympathischen Musikern unterhalten und uns erst einmal auf das „Du“ geeinigt.

Ein Debütalbum, Musikvideos und eine große Europa-Tour. Wie viel Zeit investiert Ihr in Ätna?

Demian: Besonders auf Tour eigentlich die ganze Zeit, die wir wach sind. Das ist sehr intensiv.

Auf der aktuellen Tour spielt ihr auch im nicht deutschsprachigen Raum. Sind Eure Texte deswegen in Englisch oder lässt sich das nur besser singen?

Inéz: Wir werden mit Englisch überall verstanden. Ich hab auch deutsche Songs geschrieben, aber im Englischen kann ich sehr lautmalerisch mit der Sprache umgehen. Ich hab lange nicht auf die Texte gehört, wenn ich Musik gehört habe, früher.

Sondern?

Inéz: Mir waren die Stimmung und die Emotion viel wichtiger als die Texte. Wenn man deutsche Musik hört, wird man immer so mit dem Text zugeballert, die Musik steht irgendwie dahinter.

Transportiert Kunst aus Deiner Sicht generell eine Aussage?

Inéz: Auf jeden Fall. Du kannst sie verpacken oder ganz plump darstellen.

Demian: Einige Menschen haben ein Problem damit, wenn ihnen nicht der Freiraum gelassen wird, Dinge für sich zu entdecken oder zu entschlüsseln. Manche Künstler sagen klar: sei dafür oder sei dagegen. Andere zeigen die Komplexität von Meinungen auf.

Was ist die Aussage Eurer Musik?

Demian: Ich würde sagen, das pralle Leben

Inéz: Ja, mit seinen ups und downs

Demian: Das kann politische oder gesellschaftliche Offenheit sein, das kann Wut sein, kann aber auch Ermutigung sein…

Wieviel Konzept steckt hinter Ätna, wieviel Spontanität?

Inéz: Das ganze Drumherum, die Videos, das Bühnenbild, das ist klar ein Konzept.

Demian: Je genauer man sich vorab ausdrückt umso klarer wird das Bild und die Stimmung.

Und die Musik?

Inéz: Die ist sehr spontan entstanden. Wir wussten, wir bekommen die Hansa Studios in Berlin im März 2019. Erst kurz nach Weihnachten haben wir uns entschlossen, ein Album zu machen. Da mussten wir noch Songs schreiben. Es gab keine Zeit zu konzipieren.

Verkauft sich die Platte gut oder hören Eure Fans euch über Spotify?

Demian: Das ergänzt sich ganz gut. Die Jungen Menschen haben Streaming-Möglichkeit aber haben das Zeremoniell „Platte auflegen“ für sich eingerichtet.

Inéz: Und ich glaube, CD’s kaufen die Leute, damit sie sie im Auto hören können.

Kann man da nicht sein Handy anschließen?

Inéz: Bei mir geht das nicht (lacht). Mein Papa hat sogar noch ein Kassettendeck…

Die Band Turbostaat haben ja ihr neues Album Uthlande auch auf Kassette raus gebracht.

Demian: Ja, geil.

Inéz: Die sind auch bei unserem Produzenten, bei Moses Schneider.

Der auch schon Tocotronic und die Beatsteaks gemischt hat?

Demian: Ja, wir arbeiten eigentlich schon seit der ersten Stunde mit ihm zusammen. Er hat ein extremes Händchen dafür, uns nicht zu hemmen. Er hat ja Legendenstatus, da könnte man auch verunsichert sein. Doch er schafft eine sehr lockere Atmosphäre, so dass man sich entfalten kann. An manchen Stellen sagt er: Da stimmt es irgendwie an Inhalt oder Drive nicht…

Inéz: Dann können wir ihm das entweder stundenlang erklären, warum wir das geil finden, oder uns nochmal ran setzen.

Gibt es dafür ein Beispiel auf dem neuen Album?

Inéz: Ich erinnere mich, dass er nicht so ganz überzeugt war von dem Song „Ruining my Brain“. Und bewusst gesagt hat, am Studiotag machen wir das als letztes. Dann haben wir das aber in einem Take aufgenommen und waren begeistert.

Schwer in eine Schublade zu Packen: Das Duo Ätna aus Dresden. Foto: Josefine Schulz

Ihr habt gesagt, Musik macht ihr lieber ohne Computer. Warum?

Inéz: Wir haben echt Angst, dass uns der Laptop abstürzt auf dem Konzert. Alles was wir machen, kommt aus unseren Instrumenten und Körperteilen.

Wo würdet ihr eure Musik einordnen?

Demian: Das ist total schwer. Bei „Ruining my Brain“ beispielsweise gibt es am Ende einen Technoteil. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, wenn wir eins nicht sind, dann Techno. Heute würde ich sagen, wenn wir eins nicht sind dann ein Genre, aber der rote Faden ist vielleicht die Besetzung.

Inéz: Eine Freundin hat neulich gesagt, Inéz, ihr seid eine Band. Das fand ich ganz geil. Band, das heißt ja auch immer das es live gespielt ist.

Was erwartet die Besucher auf dem Konzert in Jena?

Demian: Irgendwer hat mal gesagt, immer tanzen und weinen. Was das genau für uns bedeutet, weiß ich nicht. Aber wir sind gerade sehr gut eingespielt. Wir waren gerade als Vorband von Meute unterwegs. Wir haben uns sehr frei gespielt. Das kann schon mal auf die Leute in Jena losgelassen werden. Und natürlich unser Bühnenbild. Das ist aus einem wahnsinnig krassen Stoff. Der zaubert eine ganz krasse Atmosphäre. Und wir haben es selbst konzipiert.

Ätna: 29. Oktober 2020, Kassablanca, Gleis 1, Jena. Tickets online ab 14,30 Euro.