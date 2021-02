Jenaer Kunstsammlung: Bestand in vergangenen 20 Jahren fast verdoppelt

Eine Bestandsdokumentation – aufgewertet durch Provenienzforschung – ist das Rückgrat einer jeden Kunstsammlung. Allerdings kollidiere der Anspruch an eine Auflistung der Werke und ihrer Herkunftsgeschichte leider völlig mit der Personalsituation in jedem Thüringer Museum, erklärt Erik Stephan, Direktor der Städtischen Museen in Jena.