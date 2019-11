Judenfeindlichkeit im SED-Staat – Debatte in Erfurt

Gab es den Antisemitismus der DDR oder „nur“ Antisemitismus in der DDR? Mit diesen Fragen wurde am Montag in der Kleinen Synagoge in Erfurt eine vor einem Jahr begonnene Debatte über Judenfeindlichkeit im SED-Staat wieder aufgenommen. Die seinerzeit von Ricklef Münnich, Vorsitzender des Fördervereins für jüdisch-israelische Kultur und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum, geäußerte These, dass die DDR durch ihren Anti-Zionismus strukturell antisemitisch gewesen sei, hatte der frühere TA-Kulturredakteur Henryk Goldberg als Unsinn bezeichnet. Mit beiden diskutierte Christian Dietrich, Bürgerrechtler, Pfarrer und von 2013 bis 2018 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Erinnert wurde im Gespräch an das judenfeindliche Klima in den Nachkriegsjahren. In Russland und in der ČSSR wurden Juden juristisch verfolgt. Aus Angst floh in den frühen 50ern ein Großteil der Jüdischen Gemeinde in Thüringen in den Westen. Der Tod Stalins und die Rehabilitierung der in Moskau verfolgten jüdischen Ärzte verhinderte zunächst weitere Repressalien. Vorbei war es dennoch nicht. Mit Paul Merker traf es 1955 einen KPD- bzw. SED-Funktionär. Vom Obersten Gericht der DDR wurde er zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, weil er sich im Politbüro unter anderem für Entschädigungszahlungen an Überlebende des Holocaust ausgesprochen hatte.

Den Umgang mit Juden in der späteren DDR bewerteten die Gesprächsteilnehmer unterschiedlich. Christian Dietrich sagte, abseits der jüdischen Gemeinden seien Räume oder Möglichkeiten verhindert worden, um jüdische Identität auszuprägen. Laut Ricklef Münnich sollte es in der DDR keine Teilidentitäten mehr geben, wie die jüdische sollte beispielsweise auch die Thüringer Identität verschwinden. Henryk Goldberg, selbst jüdischer Herkunft, meinte, die Ablehnung habe nicht per se den Juden, sondern jeder Form von Religion gegolten.

Kontrovers diskutiert wurde auch das Verhältnis der DDR zu Israel. Laut Goldberg lagen der Feindschaft nicht antisemitische, sondern ideologische Gründe zugrunde. „Hätten sich die Tschuktschen mit den USA und dem Westens verbündet, wären auch sie der Feind gewesen“, sagte er. Die Grenze zwischen berechtigter Kritik an der israelischen Regierung und Antisemitismus sei für ihn schwer zu ziehen.

Laut Dietrich zielte die Unterstützung der Araber mit Waffen letztlich auf den Untergang des jüdischen Staates insgesamt. Über Antisemitismus sprechen konnte man seiner Meinung nach erst nach der Wende. Nach wie vor gebe es aber viele antisemitische Stereotype.