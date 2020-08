Vor einem Jahr eröffnete Michelle Sommer in Bad Langensalza am Kornmarkt ihr Café „Klein & Mein“. Das wurde am Montag gefeiert.

Bad Langensalza. Michelle Sommers Café Klein&Mein am Kornmarkt in Bad Langensalza feiert ersten Geburtstag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klein&Mein ist fester Teil von Bad Langensalza

Das Café Klein&Mein am Kornmarkt hat in Bad Langensalza Spuren hinterlassen – auch im Veranstaltungskalender. Das ist für Inhaberin Michelle Sommer auch ein besonderes Anliegen. Das nächste Mal lädt sie am 29. September in Kooperation mit dem Geschäft Kunstmanns zu einer Lesung für Kinder mit der Autorin Ingrid Annel ein. Am Montag feierte Sommers Café ersten Geburtstag. Ihr Konzept mit Nachhaltigkeit, veganen und glutenfreien Produkten sei aufgegangen. Sehr dankbar sei sie Familie, Freunden und Stammgästen, die immer hinter ihr stehen. Sie arbeitet schon an einem neuen Projekt. „Das muss aber noch reifen.“