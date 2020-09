Künstler der der Unstrut-Hainich-Region öffnen ihre Ateliers

Das Atelierhaus von Jan beziehungsweise Harald Stieding in Bad Langensalza ist eine der Werkstätten, die am Wochenende öffnen wird.

Unstrut-Hainich-Kreis. Aktionstage am Wochenende versprechen Einblicke in kreative Arbeitsweisen.

Möglichkeiten zur Begegnung, für intensive Gespräche und Fachsimpelei und Eindrücke von den Arbeitsbedingungen hiesiger Künstler bieten die Tage des offenen Ateliers an diesem Wochenende. Auch hiesige Kunstschaffende beteiligen sich an dem Aktionstag, der vom Verband Bildender Künstler Thüringen veranstaltet wird.

In Bad Langensalza öffnet Jan Stieding sein Atelier im roten Haus am Homburger Weg 20. Von 11 bis 19 Uhr am Samstag und von 11 bis 17 Uhr am Sonntag können unter anderem neue Bilder des Malers sowie plastische Arbeiten seines Vaters Harald Stieding betrachtet werden.

Auch Petra Arndt in Volkenroda ist eine treue Teilnehmerin des Aktionstages. Sie öffnet die Türen ihres Ateliers in der Hauptstraße 11 am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 20 Uhr. Sie will neue Bilder zeigen. Erdfarben wie italienisches Goldocker und französische Grünerde, Champagnerkreide sowie Umbra bestimmen deren Ton, teilt Petra Arndt mit. Auch neue Plastiken aus Keramik und Bronze sind zu sehen.

Die Galerie Dasein in der Mühlhäuser Straße 12 in Oberdorla lockt mit einer neuen Ausstellung mit Werken von elf verschiedenen Künstlern. Präsentiert wird die Schau am Samstag, 19 Uhr. Geöffnet ist an diesem Tag von 17 bis 20 Uhr, Sonntag von 16 bis 18 Uhr.

In Friedrichsrode im Kyffhäuserkreis organisiert die in Mühlhausen bekannte Petra Schneider den Ateliertag mit sechs Akteuren. Malerei, Grafik, Fotografie, Holzskulpturen und Seife stehen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Mittelpunkt.