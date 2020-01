Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„La Boheme“ in der Werkstatt Musiktheater

In der Regie von Peter Nikolaus Kante, der als Ensemblemitglied an der Deutschen Oper am Rhein tätig ist, setzte die Werkstatt Musiktheater an der Hochschule für Musik Franz Liszt das tragische letzte Bild von Puccinis „La Boheme“ im Studiotheater Belvedere am Dienstag und Mittwoch gleich doppelt in Szene: in einer Gesangsversion in italienischer Sprache sowie einer Schauspielversion in deutscher Sprache. Die „Werkstatt Musiktheater II“ folgt am Samstag, 1. Februar, um 18 Uhr sowie am Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr, am selben Ort.