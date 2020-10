Doppelmord am Rieseneck: Autorin aus Jena über Thüringer Kriminalgeschichte

Der Doppelmord am Rieseneck beschäftigt die Jenaer Autorin Sieglinde Mörtel schon seit ihrer Kindheit. Es ist eine dunkle Kriminalgeschichte aus dem Raum Hummelshain, von der früher die Alten erzählten wie ihre Großeltern oder die Mutter: „Eine Frau und ihr Sohn, irgendwelche Umsiedler“ hätten nach dem Krieg einen alten Mann aus Habgier getötet und im Wald verscharrt. Weil sie fürchteten, verraten zu werden, erschlugen sie noch einen Jungen. Genaueres wusste niemand.

Für ihr Buch „Dunkle Geschichten aus Thüringen“ hat Sieglinde Mörtel die alten Fallakten im Archiv Rudolstadt studiert. Dabei wurde ihr klar, dass es sich bei den Tätern nicht um Monster gehandelt hat, wie sie sie sich in Kindertagen ausgemalt hatte. „Mutter und Sohn waren Opfer ihrer Zeit, Opfer des Krieges“, resümiert die 60-Jährige.

Der junge Mann greift zur Waffe und erschießt den Alten

Der getötete alte Mann hatte als Volkssturmführer jede Menge Dinge gehortet, darunter Waffen und Schnaps. Er wohnte damals im Grünen Haus am Rieseneck und holte die Vertriebenen – Mutter, Sohn und deren zwei Pflegekinder – zu sich. Er wollte nicht allein in der Abgeschiedenheit leben, denn er fürchtete Diebe, die schon mehrfach seine Hamsterbeute aufgestöbert hatten. Als der Alte eines Tages den Sohn ertappt, wie der in den versteckten Sachen stöbert, attackiert er ihn mit einem Stuhl. Der junge Mann greift zur Waffe und erschießt den Alten. Bei der Beseitigung der Leiche hilft der Pflegesohn. Mutter und Pflegetochter erfahren erst knapp drei Jahre später vom Unheil.

Sohn erhält lebenslänglich, die Mutter zehn Jahre Zuchthaus

Der Pflegesohn beginnt damals zu stehlen und wird immer aggressiver. Als ihm die Mutter mit Erziehungsanstalt droht, erzählt ihr der Junge von der Tat ihres Sohnes und erpresst sie. Bald versucht er sogar, die Mutter zu töten. Und so erschlägt der Sohn auch noch das Pflegekind. Wenige Monate später fliegt alles auf. Der Sohn erhält lebenslänglich, die Mutter zehn Jahre Zuchthaus.

Insgesamt versammelt Sieglinde Mörtel in ihrem Buch zehn dunkle Geschichten aus dem Freistaat. Maßgeblich sind es authentische Begebenheiten, wie der Text über die rund 100 Jahre alte Frauenleiche, die 2008 bei Bauarbeiten im Turm der Saalfelder Johanneskirche entdeckt wurde. Oder die Geschichte vom Ziegenbock Karli. Das Tier wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Holzland und Reinstädter Grund nachts des Öfteren auf dem Handwagen durch die Gegend gekarrt. Damals war das Schlachten von weiblichen Ziegen verboten. Wenn doch mal eine Zicke zu Fleisch und Wurst verarbeitet werden sollte, wurde Karli den verantwortlichen Inspektoren vorgeführt.

Tragische Liebesgeschichte aus den Geraer Höhlern

Darüber hinaus finden sich fiktive Thüringer Geschichten sowie aktuelle Reportagen im Band, etwa die tragische Liebesgeschichte aus den Geraer Höhlern oder der Besuch im Dunkelrestaurant in Schmiedefeld. Den Auftrag zum Buch erhielt Sieglinde Mörtel vom Wartberg-Verlag. Das nahe Kassel beheimatete Unternehmen ist auf Regionalliteratur spezialisiert und hat bereits mehrere Bücher der Jenaerin veröffentlicht. Seit einigen Jahren gibt es zudem die Reihe „Dunkle Geschichten aus…“ heraus, die nun um die Thüringer Variante erweitert wurde.

Sieglinde Mörtel: „Dunkle Geschichten aus Thüringen“. Wartberg-Verlag, 80 Seiten, 12 Euro