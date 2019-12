Nordhausen. Carsten Kiehne bittet in die Nordhäuser Stadtbibliothek.

Heute Lesung zu sagenhaftem Südharz

Am Freitag, dem 6. Dezember, finden in der Stadtbibliothek zwei Lesungen statt. Carsten Kiehne liest um 16 Uhr für Kinder und um 18.30 Uhr für Erwachsene aus seinem Buch „Sagenhafter Südharz“.

Dabei sei keine typische Lesung aus seinem Buch zu erwarten, so Bibliotheksleiterin Hildegard Seidel, „sondern vielmehr eine kabarettistische Auslegung der altüberlieferten Geschichten Nordhausens und dessen Umgebung, bei der die Lachmuskeln gehörig strapaziert werden.“ Der Sagen- und Märchenerzähler entführt dabei in längst vergangene Zeiten und geht dabei auch auf den oft verborgenen Sinn der Sagen ein. Vor vielen hundert Jahren hätten die Menschen ähnliche Sorgen gehabt wie wir heutzutage. Sagen beinhalten oft erstaunliches, fast vergessenes Wissen. Dabei erzählen sie auch von Wegen, gut mit Schicksalsschlägen umzugehen und das Glück zu rufen. „Wir freuen uns auf einen spannenden und kurzweiligen Abend, frei nach dem Motto: Kindern erzählt man Märchen zum Einschlafen, Erwachsenen aber, damit sie aufwachen!“, so die Bibliotheksleiterin.