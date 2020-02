Erfurt . In der Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße las der Lese-Opa aus einem Buch von James Krüss

Lauscher bei James Krüss weit aufgestellt

Ohne sich miteinander abgesprochen zu haben, hallte ein vielstimmiges „Neiiin“ durch den Raum. So reagierten die Drei- bis Sechsjährigen nach einer knappen halben Stunde auf die Frage von Eckart Gerstner, ob sie noch eine Geschichte hören möchten. Verblüffung nicht nur bei Muttis und Vatis, die sich zum „Samstagstreff im Leseland“ mit ihren Jüngsten in der Kinderbibliothek einfanden, sondern natürlich auch bei Lese-Opa Eckart Gerstner. Die bei vielen Eltern und Großeltern beliebte „Hasenschule“ von Fritz Koch-Gotha nach Versen von Albert Sixtus aus dem Jahre 1924, neu verlegt, erschien den Kleinen wohl doch ein wenig zu lang. Die auf jeweils rund 30 Minuten ausgelegte Veranstaltungsreihe war ohnehin so gut wie vorbei.

In vier Wochen geht es weiter Bei Zirkusgeschichten und vor allem bei den Reimen von James Krüss hatten die Vorschulkinder ihre Lauscher weit aufgestellt. Die eingängigen Verse von „Wind und Kind“ ermunterten beispielsweise die pfiffige dreijährige Mara, munter mitzureimen. Eckart Gerstner ließ den Zuhörern auch Zeit, sich die entsprechenden Illustrationen anzuschauen. Reimgeschichten wählte der pensionierte Bibliothekar für die zweite Veranstaltung dieses Jahres innerhalb der genannten Lese-Reihe aus. In vier Wochen wartet der 68-Jährige mit Freundschaftsgeschichten auf. Dem promovierten Sozialwissenschaftler, wörtlich genommen noch kein Opa, bereitet es große Freude, kleinen Leuten mit und ohne Zwergenpass der Kinderbibliothek die Tür zum Land des Lesens zu öffnen. Väter und Kinder hören aufmerksam zu Aller vier Wochen nimmt der Lese-Opa in der „kalten“ Jahreszeit in seinem urtümlichen Sessel Platz und wartet selbst gespannt, auf welchen Zuhörerkreis er sich einstellen darf. Oft erschienen gar die Väter in der Mehrzahl mit ihren Sprösslingen, vermerkt er. Er lese auch dann, wenn sich gar nur drei Kinder einfinden sollten. Das habe er aber noch nicht erlebt, so Eckart Gerstner. Alle vorgestellten Werke gehören zum Bestand der Kinder- und Jugendbibliothek und können ausgeliehen werden, ergänzt der Ruheständler, der seine Zeit auf ehrenamtlicher Basis den Kleinsten widmet. Info: Nächster Samstagstreff mit Lese-Opa Eckart Gerstner: Sonnabend, 14. März, 10.30 Uhr, in der Kinderbibliothek, Marktstraße 21, mit Freundschaftsgeschichten