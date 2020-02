Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung in Erfurt: Der gefühlte oder der echte Osten

Heimat, Geschichte und das Leben in Deutschland miteinander zu verbinden, ist das Anliegen der Lesereihe „Hereinspaziert“, die die Buchhandlung Peterknecht in Kooperation mit unserer Zeitung veranstaltet. Am Freitag ist dabei die Autorin Kathrin Aehnlich in der Buchhandlung am Anger zu Gast.

„Wie Frau Krause die DDR erfand“ heißt das aktuelle Buch Kathrin Aehnlichs. Es widmet sich der oft anzutreffenden Frage: Wie war die DDR? So, wie sie deren Einwohner erlebten oder eher wie die Vorstellungen der anderen Deutschen damals oder der nachgewachsenen sind. Suche nach Protagonisten für TV-Serie „Wild Ost“ Es geht um eine Fernsehserie „Wild Ost“, für die es ein klares Konzept gibt. Die Inhalte stehen fest, man braucht nur noch die Menschen, die authentisch erzählen, „wie es wirklich war“. Sie zu finden ist Frau Krauses Auftrag. Zehn Ostdeutsche zu finden, sollte für Isabella Krause einfach sein. Schließlich ist sie in der DDR aufgewachsen. Doch der Filmautor kommt aus München und hat ein eigenes Bild von der DDR. Und das ist, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, auf Diktatur, Mangelwirtschaft und Staatssicherheit geschrumpft. Doch was ist mit dem Leben der Anderen? Kathrin Aehnlich wurde 1957 in Leipzig geboren. Die Journalistin ist Mitarbeiterin der Feature-Redaktion von MDR Figaro. Sie schrieb bisher Hörspiele, Erzählungen und ein Kinderbuch. Lesung: 28. Februar, 20 Uhr, Buchhandlung Peterknecht, Anger 28