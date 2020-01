Lyrik-Bühne erstmals in Heiligenstadt

Wer hat Theodor Storms Gedichte „Meeresstrand“, „Sturmnacht“ oder „Die graue Stadt“, eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Husum, jemals so erlebt wie am Mittwoch im Gemeindehaus der St.-Martin-Gemeinde? Hier wurde Stormsche Lyrik nicht einfach nur gelesen, sondern so überzeugend dargeboten, dass sich die Besucher mit ihren Gedanken und Gefühlen nicht mehr im Raum befanden. Sie waren am Nordseestrand, befanden sich in einer Landschaft „Hinter den Tannen“ oder hörten in einer Sommernacht „Die Nachtigall“.

„Heiligenstadt hat uns noch gefehlt“, war die durchaus positiv gemeinte Aussage von Harald Vogel aus Esslingen am Neckar und Johannes Weigle aus dem ebenfalls am Neckar gelegenen Remseck-Hochberg. Seit 25 Jahren sind sie als Duo mit ihren musikalisch-literarischen Programmen, mit ihrer Lyrik-Bühne, in Deutschland und im Ausland unterwegs, präsentieren Leben und Werk bekannter Dichter und Schriftsteller. In Thüringen gehörten bisher Erfurt und Weimar zu ihren Auftrittsorten. Als sie eine Einladung des Stormvereins nach Heiligenstadt erhielten, war klar, wem sie diesen Abend widmen würden.

Literaturprofessor Harald Vogel stellte die Stormsche Lyrik in den Vordergrund, ging nur kurz auf dessen Novelle „Der Schimmelreiter“ ein, die 1888, im Todesjahr des Autors, erschien. In seiner Lesung verband der Moderator und Rezitator lyrische Werke mit der Biografie Theodor Storms. So zitierte er den Juristen Storm, wonach Jura ohne jegliche Neigungen studiert werden könne. Den Adel lehnte Storm ebenso ab wie eine religiöse Bevormundung. Seinem Wunsch gemäß, in einem Gedicht manifestiert, fand seine Beerdigung ohne einen Pfarrer statt. Harald Vogel verwies auf den Schriftsteller Theodor Fontane (1819-1898), seine Bekanntschaft und seinen Briefwechsel mit Theodor Storm. Beide gehörten der Berliner literarischen Gesellschaft „Tunnel über der Spree“ an. Die Liebe Storms zu seiner Heimatstadt Husum und zum Meer, die in seinen Gedichten zum Ausdruck kommt, konnte Fontane allerdings nicht so recht nachvollziehen, bezeichnete sie ironisch als „Husumerei“.

Neben einem Storm-Porträt als Dekoration wies ein Porträt des Dichters Eduard Mörike auf die beiderseitige literarische Verbindung hin. Im Abschnitt „Poetische Korrespondenz“ informierte Harald Vogel über Brieffreundschaften Theodor Storms (1817-1888) am Beispiel Eduard Mörikes (1804-1875). Eine echte, persönliche Freundschaft hat die beiden Männer nie verbunden. Zwar kam es 1855 in Stuttgart zu einer Zufallsbegegnung, doch blieb es ansonsten bei Briefkontakten. Lyrik-Bühne-Partner Johannes Weigle, bildender Künstler und Musiker, sorgte mit seinen verschiedenen musikalischen Darbietungen (unter anderem Klavier, Gitarre, Akkordeon, Percussion) für eine besondere Atmosphäre, jeweils passend zu den Gedichten. Besondere Aufmerksamkeit erregte sein Spiel auf der „Singenden Säge“. Die Besucher waren eingeladen, sich am Ende über das ausgefallene Musikinstrument zu informieren. Eine breite Stahlsäge (bitte keine Baumarkt-Säge verwenden) wird mit einem Violinbogen gestrichen. Johannes Weigle erläuterte die Spieltechnik und ermunterte ganz Mutige, ein solches Spiel selbst auszuprobieren.