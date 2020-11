Nesse-Apfelstädts Gemeindebibliothek ist umgezogen

Im Gebäude der Kreissparkasse in Neudietendorf ist nun die Bibliothek untergebracht.

Neudietendorf. Der Umzug in Neudietendorf hatte viele Helfer.

Rund zehntausend Bücher, außerdem einige Videokassetten und CDs sind der Bestand der Gemeindebibliothek der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt. Rund 300 halbjährlich wechselnde Bücher aus dem Bestand der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken ergänzen das Angebot. Die Gemeindebibliothek war bisher in einem kleinen Raum in der Neudietendorfer Zinzendorfstraße 4/5 untergebracht. Nun ist die Landgemeinde Mieter bei der Kreissparkasse. Neben deren nach einem Einbruch seit Oktober wieder eröffneten Filiale in der Bechstein-Allee 1a ist die Bibliothek jetzt untergebracht. Sie ist Dienstag von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet und wird ehrenamtlich geführt.