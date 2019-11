Neue Lesereihe in Tiefurt von Felix Leibrock eröffnet

Neue Lesereihe in Tiefurt von Felix Leibrock eröffnet

Felix Leibrock hat am Abend in Tiefurt eine neue Lesereihe eröffnet. Der beliebte Autor war dazu in der Alten Mühle mit seinem aktuellen Buch „Nur im Dunkeln leuchten dir Sterne“ zu Gast. Darin thematisiert der langjährige Weimarer Pfarrer und Stadtkulturdirektor Lebenssituationen wie Obdachlosigkeit, Trauer und Verlust, aber auch Glück und Hoffnung oder die heilende Kraft von Märchen. – Zur neuen Reihe gehören vier Abende, mit denen die Veranstalter Tiefurts Literaturtradition beleben wollen.