Anneliese Döring übergab die Leitung der Bücherei an ihre Enkelin Claudia Döring.

Schierschwende. Anneliese Döring hat 47 Jahre die Dorfbibliothek in Schierschwende geleitet und hilft auch heute noch aus.

Staffelstab der Schierschwender Bücherei an Enkelin übergeben

Dass eine der kleinsten Dorfbüchereien des Unstrut-Hainich-Kreises schon seit nahezu 70 Jahren besteht, ist vor allem Anneliese Döring zu verdanken. Kurz nachdem sich in Schierschwende am 3. April 1951 die ersten Leser in der bescheiden ausgestatteten Bibliothek eingetragen hatten, wurde auch die Schülerin Anneliese neugierig auf Bücher.