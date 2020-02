Erfurter Frühlingslese 2020: Programm-Chefin Monika Rettig kündigt 18 Veranstaltungen an sieben Orten an.

Taufrisches vom Buchmarkt

Was das literarische Frühjahr an Neuheiten so mit sich bringt, bekommt das Erfurter Publikum zumindest in Teilen ganz direkt und taufrisch in heimischen Gefilden serviert: Die 14. Erfurter Frühlingslese hält vom 2. März bis 11. Mai 18 Veranstaltungen bereit. Und auch diesmal profitiert das Lesefestival des Vereins Erfurter Herbstlese von der zeitlichen Nähe zur Buchmesse in Leipzig im März. Weil der ein oder andere Autor gern einen freien Termin für das Ereignis in Erfurt freischaufelt.

Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse im März sind derzeit Ingo Schulze (Die rechtschaffenen Mörder) und Lutz Seiler (Stern 111), die beide auch zur Erfurter Frühlingslese zugesagt haben. Schulze stellt am 18. März, 20.15 Uhr, seinen aktuellen Roman in der Buchhandlung Hugendubel vor. Seilers „Stern 111“ erzählt die Geschichte einer Familie, die der Herbst 1989 sprengt – und die versuchen muss, neu zueinander zu finden. Der Autor kommt am 29. April um 19.30 Uhr ins Haus Dacheröden. Lutz Seiler hat einen Roman über eine Familie in den Nachwende-Wirren geschrieben: 29. April, Haus Dacheröden, 19.30 Uhr. Foto: Heike Steinweg Karten gibt es derzeit noch für alle Veranstaltungen der Frühlingslese. Etwas kleiner und kompakter als gewohnt ist deren Programm in diesem Frühjahr. Dafür kümmert sich der Herbstleseverein seit dem Einzug ins Haus Dacheröden nicht mehr allein um die beiden Lese-Festivals im Herbst und im Frühling, sondern hat sein Spektrum wesentlich erweitert. „Ein für uns neuer Veranstaltungsort ist dabei“, sagte Programmleiterin Monika Rettig. Im KIZ der Universität hält der Hörsaal 1 insgesamt 400 Plätze für das Publikum bereit. KIZ steht für Kommunikations- und Informationszentrum. Und dort steigt am 22. April um 20 Uhr der zweite Hörsaalslam. Der Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft und der Studierendenrat versammeln Poeten aus ganz Deutschland zu diesem Spektakel. Als ein Schwerpunkt der Frühlingslese zieht sich das Jubiläum „30 Jahre deutsche Einheit“ durchs Programm. Von Seilers Nachwendezeit-Geschichte über das Sachbuch „Finale. Das letzte Jahr der DDR“ (24. März) von Hannes Bahrmann und Christoph Links bis zu Barbara Thériaults „Die Bodenständigen. Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft“ (31. März). Letztere war die erste Studentin der neugegründeten Erfurter Universität, hat eine besondere Beziehung zur Stadt und vermutlich auch zur aktuellen politischen Lage hierzulande etwas zu sagen. Katja Rieman kommt mit ihrem Buch am 2. März, 19.30 Uhr, ins Gewerkschaftshaus. Foto: Mirjam Knickriem „Der Wert einer guten Geschichte lässt sich gar nicht hoch genug bemessen“, findet Dirk Löhr, der Vorsitzende des Herbstlese-Vereins, gerade mit Fingerzeig auf die politisch turbulenten Tage in Thüringen. „Vielleicht hätte der eine oder andere politische Akteur früher häufiger zu einem Buch greifen sollen.“ Ziel des Vereins ist und bleibt es jedenfalls, Menschen über Geschichte und Geschichten miteinander ins Gespräch zu bringen. An Autoren mit Thüringenbezug mangelt es nicht im Programm. Melanie Rabe (Die Wälder, 1. April) aus Jena, Lutz Seiler aus Jena oder Klaus Jäger (Carlotta oder Die Lösung aller Probleme, 26. März) aus Apolda wären da zu nennen. Katja Riemann ist vielen als Schauspielerin bekannt. Monika Rettig weist darauf hin, dass sie sich zudem schon seit vielen Jahren für Menschenrechte engagiert, Unicef-Patin ist und Amnesty International unterstützt. „Jeder hat. Niemand darf. Projektreisen“ hat sie ihr Buch betitelt, aus dem sie am 2. März im Gewerkschaftshaus liest. Ingo Schulze ist am 18. März, 20.15 Uhr, Gast der Frühlingslese in der Buchhandlung Hugendubel. Foto: Gaby Gerster Johanna Bastian als neue Geschäftsführerin im Kulturhaus Dacheröden hatte zwar mit den langfristigen Vorbereitungen für die Frühlingslese noch nichts zu tun, freut sich aber schon sehr auf das Lesefestival. Auf zwei weitere Projekte im Dacheröden wies sie ausdrücklich hin: Die Veranstaltungsreihe „Schwerpunkt Osteuropa: Ex Oriente Lux“ mit Lesungen, Gesprächen, Film und Vortrag startet im Februar. Ebenfalls in diesem Monat beginnt „Vom HörenSagen“, ein Salon für akustische Kunst mit Musik, Hörstücken und Radio-Arbeiten. Ticketverkauf: Die Geschäftsstelle im Haus Dacheröden am Anger 37 hat montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Tel. 0361 / 64 41 23 75. www.herbstlese.de